В Одесі на смітнику знайдено тіло немовляти: поліція розшукала матір

Лариса Голуб
Лариса Голуб
В Одесі на смітнику знайдено тіло немовляти: поліція розшукала матір
Одеські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом виявлення плоду дитини у сміттєвому контейнері
Співробітники поліції з'ясували, що матір'ю немовляти є 37-річна мешканка Одеси

В Одесі на смітнику правоохоронці знайшли тіло немовляти. Малюка помітила жителька Пересипського району Одеси, яка і звернулася до поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головне управління Національної поліції в Одеській області.

Співробітники поліції з'ясували, що матір'ю немовляти є 37-річна мешканка Одеси. Жінка також має двох неповнолітніх дітей. Однак кілька років тому її позбавили батьківських прав.

«Менш ніж за годину співробітники відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 встановили особу матері – 37-річної містянки. Наразі її оглядають лікарі. Плід направлено на судово-медичну експертизу в рамках провадження», - йдеться в повідомленні поліції.

Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть». 

Нагадаємо, у столиці Чехії жінка принесла до поліції протитанковий снаряд. Поліцейському довелося викликати на місце події експерта з вибухівки та евакуювати усіх присутніх із відділку. Жінка прийшла до місцевої поліцейської дільниці в празькому районі Лготка з великою сумкою. В залі очікування вона провела тривалий час, поки до неї не підійшов черговий поліцейський. Тоді вона дістала з сумки протитанковий снаряд і заявила, що знайшла його у свого сина та хоче здати під час так званої збройової амністії.

