В Одесі на смітнику знайдено тіло немовляти: поліція розшукала матір

В Одесі на смітнику правоохоронці знайшли тіло немовляти. Малюка помітила жителька Пересипського району Одеси, яка і звернулася до поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головне управління Національної поліції в Одеській області.

Співробітники поліції з'ясували, що матір'ю немовляти є 37-річна мешканка Одеси. Жінка також має двох неповнолітніх дітей. Однак кілька років тому її позбавили батьківських прав.

«Менш ніж за годину співробітники відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 встановили особу матері – 37-річної містянки. Наразі її оглядають лікарі. Плід направлено на судово-медичну експертизу в рамках провадження», - йдеться в повідомленні поліції.

Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть».

