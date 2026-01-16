Головна Вінниця Фото
На Вінниччині через несправність пічного опалення зайнявся будинок: є загиблий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Вінниччині через несправність пічного опалення зайнявся будинок: є загиблий
Через несправність пічного опалення зайнявся житловий будинок
фото: ДСНС Вінниччини

Вкотре застерігаємо громадян: пічне опалення потребує постійної уваги та контролю – ДСНС

На Вінниччині сталася пожежа у житловому будинку через пічне опалення. Внаслідок чого загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Пожежа сталася вранці 16 січня в с. Борисівка Іллінецької громади. Через несправність пічного опалення зайнявся житловий будинок.

На Вінниччині через несправність пічного опалення зайнявся будинок: є загиблий фото 1

Під час ліквідації пожежі бійці ДСНС виявили в одній із кімнат помешкання тіло 75-річного чоловіка.

На Вінниччині через несправність пічного опалення зайнявся будинок: є загиблий фото 2

«Вкотре застерігаємо громадян: пічне опалення потребує постійної уваги та контролю. Регулярно перевіряйте його справність і дотримуйтеся правил пожежної безпеки, адже навіть незначне нехтування ними може коштувати життя», – наголошує ДСНС.

До слова, у Деснянському районі Києва через діючий у квартирі генератор загинула родина. Результати судово-медичної експертизи підтвердили, що причиною смерті родини  стало отруєння чадним газом.

Теги: Вінниччина ДСНС пожежа

