У Вінниці та на Івано-Франківщині пролунали вибухи

У мережі пишуть, що на Івано-Франківщині під атакою перебуває Бурштинська ТЕС

У Вінниці та Бурштині Івано-Франківської області пролунали вибухи під час масованої повітряної атаки. Про повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне» та Повітряні сили.

Вінницька та Івано-Франківська області опинилися під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів. Раніше Повітряні сили попереджали про групу крилатих ракет, що тримали курс безпосередньо на місто.

Водночас вибухи пролунали і у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Моніторингові канали зазначають, що на Вінницю могли бути спрямовані ракети типу «Циркон». Глава Вінницької ОВА Наталя Заболотна підтвердила, що регіон перебуває під масованою атакою ворога.

Наразі атака триває, у напрямку вказаних міст продовжують рухатися групи ударних БпЛА. Мешканців закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, російські терористи завдають артилерійських ударів по території Херсонської ТЕЦ. Зафіксовано щонайменше п’ять влучань.

«Це вже четверта атака на Херсонську ТЕЦ від початку лютого. Росія продовжує цілеспрямовані обстріли цивільної енергетичної інфраструктури, намагаючись ускладнити відновлення об’єктів теплопостачання», – йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

До слова, російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок цього загинув чоловік, ще четверо людей постраждали.

Під ударом були Васильківська, Маломихайлівська, Слов’янська та Покровська громади Синельниківського району. Двох постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів.