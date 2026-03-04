Головна Вінниця Фото
На Вінниччині зіткнулися автомобіль і вантажівка: є загиблий (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Вінниччині зіткнулися автомобіль і вантажівка: є загиблий (фото)
Поліцейські встановлюють усі обставини та причини ДТП
фото: Національна поліція України

59-річний водій Seat Ibiza загинув на місці події

Сьогодні, 4 березня, близько 07:30 поблизу села Сокиринці Вінницького району сталась аварія за участі легкового автомобіля та вантажівки з напівпричепом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

«У результаті зіткнення 59-річний водій Seat Ibiza загинув на місці події. Інформація щодо травмування інших учасників ДТП не надходила», – йдеться у повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, неподалік с. Туча Вінницького району сталася аварія. Внаслідок цього загинув водій.

Раніше у Тульчині на Вінниччині трапилося зіткнення двох авто. Унаслідок цього в салоні одного з легковиків заблокувало 62-річного водія та його 48-річну пасажирку.

До слова, у Вінниці правоохоронці з'ясовують обставини ДТП, в якій травмувалися троє пішоходів. За даними слідства, 18-річний кермувальник збив людей на нерегульованому пішохідному переході. 

Теги: Національна поліція України ДТП Вінниччина

