Вінниччина: загинуло двоє людей через несправність пічного опалення (фото)

Під час пожежі в приватному житловому будинку загинула 92-річна жінка

ДСНС: Закликаємо кожного бути максимально уважними під час користування пічним опаленням

На Вінниччині через несправні печі загинули двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У с. Якушинці Вінницького району під час ліквідації загоряння будівельного вагончика рятувальники виявили тіло чоловіка, віком близько 50 років.

Зокрема, у с. Жеребилівка Яришівської громади під час пожежі в приватному житловому будинку загинула 92-річна жінка. Надзвичайники виявили її тіло на веранді власного помешкання.

«Вкотре закликаємо кожного бути максимально уважними під час користування пічним опаленням: регулярно перевіряйте справність печей і димарів, не залишайте вогонь без нагляду та не перевантажуйте опалювальні прилади. Пам’ятайте, нехтування правилами пожежної безпеки може коштувати життя!», – наголошує ДСНС.

Раніше у селі Осична на Вінниччині у приватному будинку вибухнув газовий балон. На місці пожежі знайшли тіло жінки.