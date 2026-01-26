Головна Вінниця Фото
Вінниччина: загинуло двоє людей через несправність пічного опалення (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Вінниччина: загинуло двоє людей через несправність пічного опалення (фото)
Під час пожежі в приватному житловому будинку загинула 92-річна жінка
фото: ДСНС Вінниччини

ДСНС: Закликаємо кожного бути максимально уважними під час користування пічним опаленням

На Вінниччині через несправні печі загинули двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У с. Якушинці Вінницького району під час ліквідації загоряння будівельного вагончика рятувальники виявили тіло чоловіка, віком близько 50 років.

Вінниччина: загинуло двоє людей через несправність пічного опалення (фото) фото 1

Зокрема, у с. Жеребилівка Яришівської громади під час пожежі в приватному житловому будинку загинула 92-річна жінка. Надзвичайники виявили її тіло на веранді власного помешкання.

Вінниччина: загинуло двоє людей через несправність пічного опалення (фото) фото 2

«Вкотре закликаємо кожного бути максимально уважними під час користування пічним опаленням: регулярно перевіряйте справність печей і димарів, не залишайте вогонь без нагляду та не перевантажуйте опалювальні прилади. Пам’ятайте, нехтування правилами пожежної безпеки може коштувати життя!», – наголошує ДСНС.

Раніше у селі Осична на Вінниччині у приватному будинку вибухнув газовий балон. На місці пожежі знайшли тіло жінки.

Теги: Вінниччина ДСНС пожежа

