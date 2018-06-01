Улюблене заняття Гройсмана: як прем'єр перевіряв ремонт дороги на Вінниччині

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У Вінницькій області ремонтують дорогу М-12

31 трaвня прем’єр-міністр Володимир Гройсмaн перевірив, як ремонтують трaсу міжнaродного знaчення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знaм’янкa. Це однa з нaйдовших aвтомобільних мaгістрaлей Укрaїни – понaд 700 кілометрів. Ділянкa від Тернополя до Вінниці є склaдовою трaнспортного проекту «Go Highway», який з'єднaє порти Чорного моря і Бaлтики.

На Вінниччину прем’єр прибув по обіді. В регіоні протяжність дороги складає 185 кілометрів. За словами керівника обласної Служби автомобільних доріг Ігоря Корольчука, оновлення ділянки від кордону Вінницького району до Хмельниччини планують завершити в жовтні – це близько 54 кілометрів. На середній поточний ремонт витратять 1,2 мільярди гривень.

Спочатку стелять вирівнюючі шари та верхній шар щебенево-мастичного асфальтобетону, який є більш стійким. На окремих ділянках – 18-сантиметровий шар регенерації, для підвищення несучої здатності полотна. На ділянках, що проходять в районі населених пунктів, зроблять освітлення, замінять бордюри.

Гройсман підсумував побачене під час сьогоднішнього об’їзду трьома областями. Прем’єр зазначає, що не всі регіони готові інтенсивно ремонтувати дороги, хоча кошти на це мають. Вінницьку і Тернопільську області назвав зразковими. Критична ситуація сьогодні на Хмельниччині.

«Ми проїхали три області – Тернопільську, Хмельницьку та Вінницьку. Розпочали масштабний сезон по відновленню українських доріг. Це проект від західного кордону (Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька область, Умань) і до Миколаєва та Херсону.

Мене турбують темпи виконання робіт по Хмельницькій області. Я сьогодні сказав про це новопризначеному голові ОДА. Він зараз буде серйозно займатися цим питанням, тому що на ремонт дороги від Хмельницького до Вінниці кошти виділені, проект зроблений, тендер проведений, але поки що підрядник не збирається інтенсивно приступати до виконання робіт.

Я задоволений тими технологічними підходами, які побачив. Разом з нами працює лабораторія, яка проводить дослідження матеріалів, що використовуються.

Ми проїхали близько 250 кілометрів. Я об’їду всю Україну, аби на власні очі бачити, що, як відбувається», - розповів .

Журналісти запитали очільника Уряду, чому зараз не ремонтують дорогу від Гайсина до Умані. Той відповів, що цьогоріч там виконають деякі роботи, однак за ґрунтовний ремонт візьмуться тільки в 2019-му.

«Це дуже важливий проект. Він охопить і Гайсин, і напрямок на південь нашої країни. Хороша дорога сполучить західний кордон з Чорним морем. Основний акцент буде в наступному році. В цьому році здійснили проектування, провели тендерні процедури», - пояснив Володимир Гройсман.

Він також наголосив, що в цьому році на ремонт українських доріг виділили 47 мільярдів гривень.

На так званий об’їзд Гройсман прибув з народними депутатами і керівником Державного агентства автомобільних доріг України Славоміром Новаком, який вже інспектував ремонт цієї ділянки дороги 29 травня. Тоді він розповідав, що середній поточний ремонт має гарантію 5 років, а капремонт - 10 років.

Джерело: vinnitsa.info