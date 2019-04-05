«Будьте мужиком»: Порошенко закликав Зеленського прийти на дебати



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Петро Порошенко записав відеозвернення до Володимира Зеленського

Порошенко порадив Зеленському «не боятися, адже дебати – це не страшно»

Кандидат у президенти України Петро Порошенко записав відеозвернення до свого візаві у другому турі Володимира Зеленського із закликом не шукати причини і ставити умови, а прийти на дебати.

«Володимире Олександровичу, не шукайте причин і не ставте умов. І ніким не прикривайтеся. Це - некрасиво. Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю», - заявив Порошенко.

Також Порошенко порадив Зеленському «не боятися, адже дебати – це не страшно».

Як повідомлялося раніше, кандидат у президент України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Президент України Петро Порошенко погодився на дебати із Зеленським: «Стадіон, так стадіон».

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.

Зазначимо, що у ЦВК нагадали, що теледабати будуть проведені лише в межах чинного законодавста.

Також Порошенко покликав Зеленського у п'ятницю о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.

Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці.

Варто зазначити, що Зеленський піде здавати аналізи у лабораторію, яку контролюють росіяни.

Нагадаємо, 4 квітня Зеленський запропонував Юлії Тимошенко бути модератором на дебатах кандидатів у президенти, аргументуючи це тим, що вона зайняла третє місце у першому турі та не підтримала жодного з кандидатів.

Керівник «UA: Суспільне» прокоментував виклик Тимошенко модератором на дебати.