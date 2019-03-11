Вінничани публікують фото наслідків урагану



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Повалена ялинка біля суду і стовп на Міліційній

Другий день поспіль на Вінниччині спостерігаються сильні пориви вітру - до 28 м/с, до яких час від часу додаються короткочасні дощі.

За інформацією Вінницького обласного гідрометцентру така погода протримається до кінця доби, а вже завтра очікується, що вітер буде слабшати і буревій почне відступати.

Негода спричинила багато неприємностей для жителів регіону, в тому числі для мешканців обласного центру. 10 березня у Вінниці на вулиці Ватутіна біля Східного автовокзалу внаслідок нещасного випадку загинула дитина. На 11-річну дівчинку впало дерево, від отриманих травм дитина померла в кареті «швидкої». 11 березня нещасний випадок стався у Хмільнику. Там на 29-річну жінку впало дерево, від чого вона загинула на місці події.

«Станом на 16:30 надійшло 40 повідомлень щодо надання допомоги населенню внаслідок сильних поривів вітру. 32 випадки – прибирання повалених дерев з проїжджих частин автошляхів та пішохідних доріжок. Всі інші випадки, можливо, зняття фанери та інше», – повідомили у прес-службі ДСНС у Вінницькій області.

Рятувальники Вінниччини вкотре застерігають: під час сильних поривів вітру не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

Вінничани у соцмережах публікують фото негоди, на одних повалені стовпи, що заблокували рух по вулиці, на інших – дерева.

Джерело: vinnitsa.info