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    Фото

    Вінничани публікують фото наслідків урагану

    • Розсилка
    Вінничани публікують фото наслідків урагану

    Повалена ялинка біля суду і стовп на Міліційній

    Другий день поспіль на Вінниччині спостерігаються сильні пориви вітру - до 28 м/с, до яких час від часу додаються короткочасні дощі.

    За інформацією Вінницького обласного гідрометцентру така погода протримається до кінця доби, а вже завтра очікується, що вітер буде слабшати і буревій почне відступати.

    Негода спричинила багато неприємностей для жителів регіону, в тому числі для мешканців обласного центру. 10 березня у Вінниці на вулиці Ватутіна біля Східного автовокзалу внаслідок нещасного випадку загинула дитина. На 11-річну дівчинку впало дерево, від отриманих травм дитина померла в кареті «швидкої». 11 березня нещасний випадок стався у Хмільнику. Там на 29-річну жінку впало дерево, від чого вона загинула на місці події.

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    «Станом на 16:30 надійшло 40 повідомлень щодо надання допомоги населенню внаслідок сильних поривів вітру. 32 випадки – прибирання повалених дерев з проїжджих частин автошляхів та пішохідних доріжок. Всі інші випадки, можливо, зняття фанери та інше», – повідомили у прес-службі ДСНС у Вінницькій області.

    Рятувальники Вінниччини вкотре застерігають: під час сильних поривів вітру не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

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    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану
    Вінничани публікують фото наслідків урагану

    Вінничани у соцмережах публікують фото негоди, на одних повалені стовпи, що заблокували рух по вулиці, на інших – дерева.

    Джерело: vinnitsa.info

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