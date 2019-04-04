На Хмельницькому шосе через підняту платформу вантажівка збила білборд
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Тривають роботи по відновленню білборду
Сьогодні, 4 квітня, по Хмельницькому шосе водій автомобілю «КрАЗ» пошкодив один з білбордів, розміщених над дорогою. Причиною стала піднята в гору платформа транспорту. Інцидент потрапив на запис реєстратора автомобіля, що проїжджав повз.
Як повідомили у ситуаційному центрі Вінниці, особу порушника вдалося встановити завдяки номерним знакам, які зафіксували камери відеонагляду. Його особу встановлення.
Після інциденту чоловік продовжив рух.
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Наразі триває демонтаж пошкодженого білборду.
Джерело: Vinbazar