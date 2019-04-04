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    На Хмельницькому шосе через підняту платформу вантажівка збила білборд

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    На Хмельницькому шосе через підняту платформу вантажівка збила білборд

    Тривають роботи по відновленню білборду

    Сьогодні, 4 квітня, по Хмельницькому шосе водій автомобілю «КрАЗ» пошкодив один з білбордів, розміщених над дорогою. Причиною стала піднята в гору платформа транспорту. Інцидент потрапив на запис реєстратора автомобіля, що проїжджав повз.  

    Як повідомили у ситуаційному центрі Вінниці, особу порушника вдалося встановити завдяки номерним знакам, які зафіксували камери відеонагляду. Його особу встановлення.

    Після інциденту чоловік продовжив рух.  

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    Наразі триває демонтаж пошкодженого білборду.  

    Джерело: Vinbazar

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