Азербайджанская компания купит Vodafone Ukraine



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Vodafone Ukraine обслуговує 19,7 млн абонентів

До Антимонопольного комітету України 7 жовтня надійшла відповідна заявка від Bakcell

Азербайджанська мобільна компанія Bakcell готується до поглинання одного з найбільших операторів стільникового зв'язку Vodafone Ukraine.

Про це повідомляє LIGA.tech з посиланням на коментар Марії Процішен (АМКУ).

Зазначається, до Антимонопольного комітету України 7 жовтня надійшла відповідна заявка від Bakcell.

Зазначається, що Bakcell - оператор стільникового зв'язку і найбільший провайдер мобільного інтернету в Азербайджані.

Компанія була заснована в 1994 році і на даний момент обслуговує понад 3 млн абонентів.

«Мережа Bakcell складається з 7500 базових станцій і охоплює 93% території Азербайджану (крім окупованих територій і 99% населення країни», - йдеться на сайті компанії.

Vodafone Ukraine обслуговує 19,7 млн абонентів.

За 2018 рік чистий прибуток компанії склав 1,8 млрд грн, дохід - 12,8 млрд грн.

Vodafone Ukraine через проміжні юрособи входить в групу МТС, де головним акціонером є російський підприємець-мільярдер Володимир Євтушенков.

За повідомленням українських ЗМІ, компанія Vodafone поки ніяк не прокоментувала майбутню угоду.

Раніше повідомлялося, що мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell знизили вартість грошових переказів на рахунки інших операторів для абонентів передплаченого зв'язку. Тепер комісія на цю послугу становить 0,5%. Перекази за зниженою вартістю будуть доступні з 1 жовтня і до кінця 2019 року.

У серпні цього року директор з продажу та абонентського обслуговування Vodafone Євген Булах заявив, що в 2020 році Vodafone стане фінансовою компанією. Мобільний оператор планує отримати фінансову ліцензію Нацбанку або купити компанію, у якій вона є.