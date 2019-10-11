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    Технології

    Азербайджанская компания купит Vodafone Ukraine

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    Vodafone Ukraine обслуговує 19,7 млн абонентів - Азербайджанская компания купит Vodafone Ukraine
    Vodafone Ukraine обслуговує 19,7 млн абонентів

    До Антимонопольного комітету України 7 жовтня надійшла відповідна заявка від Bakcell

    Азербайджанська мобільна компанія Bakcell готується до поглинання одного з найбільших операторів стільникового зв'язку Vodafone Ukraine.

    Про це повідомляє LIGA.tech з посиланням на коментар Марії Процішен (АМКУ).

    Зазначається, до Антимонопольного комітету України 7 жовтня надійшла відповідна заявка від Bakcell.

    Зазначається, що Bakcell - оператор стільникового зв'язку і найбільший провайдер мобільного інтернету в Азербайджані.

    Компанія була заснована в 1994 році і на даний момент обслуговує понад 3 млн абонентів.

    «Мережа Bakcell складається з 7500 базових станцій і охоплює 93% території Азербайджану (крім окупованих територій і 99% населення країни», - йдеться на сайті компанії.

    Vodafone Ukraine обслуговує 19,7 млн абонентів.

    За 2018 рік чистий прибуток компанії склав 1,8 млрд грн, дохід - 12,8 млрд грн.

    Vodafone Ukraine через проміжні юрособи входить в групу МТС, де головним акціонером є російський підприємець-мільярдер Володимир Євтушенков.

    За повідомленням українських ЗМІ, компанія Vodafone поки ніяк не прокоментувала майбутню угоду.

    Раніше повідомлялося, що мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell знизили вартість грошових переказів на рахунки інших операторів для абонентів передплаченого зв'язку. Тепер комісія на цю послугу становить 0,5%. Перекази за зниженою вартістю будуть доступні з 1 жовтня і до кінця 2019 року.

    У серпні цього року директор з продажу та абонентського обслуговування Vodafone Євген Булах заявив, що в 2020 році Vodafone стане фінансовою компанією. Мобільний оператор планує отримати фінансову ліцензію Нацбанку або купити компанію, у якій вона є.

     

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