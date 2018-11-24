Apple поновлює виробництво iPhone Х через провал продажів нових флагманів



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Попит користувачів продукції компанії на нові моделі XS та XS Max значно нижчий, аніж очікувалось

Американська компанія Apple вирішила відновити виробництво попередньої моделі смартфонів - iPhone X, у зв'язку із низьким попитом на нові моделі.

Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що попит користувачів продукції компанії на нові моделі XS та XS Max значно нижчий, аніж очікувалось. Також припускається, що цей крок пов'язаний з угодою з Samsung про придбання певної кількості OLED-екранів.

В цьому році моделі, оснащені OLED, не можуть продаватися в кількостях, необхідних для виконання умов угоди.

Тож Apple повертається до торішньої моделі, хоча й раніш компанія перестала продавати iPhone X в магазинах, коли XS був вперше випущений.

Раніше повідомлялося, що компанія Apple скорочує виробництво трьох моделей iPhone останньої лінійки: XS, XS Max і XR.

Нагадаємо, акції компанії Apple впали в ціні. За останні п'ять тижнів компанія втратила близько 190 мільярдів доларів, такою була вартість всієї компанії вісім років тому.