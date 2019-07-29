  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Apple у серпні запустить свою віртуальну кредитку

    • Розсилка
    Apple у серпні запустить свою віртуальну кредитку

    За використання Apple Card компанія не буде стягувати ніяких комісій і річних відсотків

    Компанія Apple планує запустити свою кредитну карту Apple Card в США вже в перші тижні серпня.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    «Співпраця Apple і банку Goldman Sachs Group є однією з найамбітніших спроб, зроблених коли-небудь фінансовим титаном старого світу спільно з сучасної технологічної компанією. Співпраця вимагало змішання двох абсолютно різних корпоративних культур», - йдеться у повідомленні.

    Для того щоб отримати карту користувачеві необхідно зареєструватися в додатку Apple Wallet та додати її.

    Apple обіцяє, що з власників Apple Card ніколи не будуть стягувати збори, знижувати процентні ставки або нараховувати пеню за прострочені платежі.

    Клієнти зможуть відстежувати покупки, перевіряти баланс і управляти своїми фінансами прямо з програми. 

    Також Apple пропонує систему кешбек. При оплаті через Apple Pay на рахунок буде повертатися 2%, а при покупках в магазинах Apple - 3% від вартості товару.

    У березні повідомлялося, що Apple презентувала власний платіжний сервіс. 

    Читайте також
    технології фінанси Apple
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ