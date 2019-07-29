Apple у серпні запустить свою віртуальну кредитку



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За використання Apple Card компанія не буде стягувати ніяких комісій і річних відсотків

Компанія Apple планує запустити свою кредитну карту Apple Card в США вже в перші тижні серпня.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Співпраця Apple і банку Goldman Sachs Group є однією з найамбітніших спроб, зроблених коли-небудь фінансовим титаном старого світу спільно з сучасної технологічної компанією. Співпраця вимагало змішання двох абсолютно різних корпоративних культур», - йдеться у повідомленні.

Для того щоб отримати карту користувачеві необхідно зареєструватися в додатку Apple Wallet та додати її.

Apple обіцяє, що з власників Apple Card ніколи не будуть стягувати збори, знижувати процентні ставки або нараховувати пеню за прострочені платежі.

Клієнти зможуть відстежувати покупки, перевіряти баланс і управляти своїми фінансами прямо з програми.

Також Apple пропонує систему кешбек. При оплаті через Apple Pay на рахунок буде повертатися 2%, а при покупках в магазинах Apple - 3% від вартості товару.

У березні повідомлялося, що Apple презентувала власний платіжний сервіс.