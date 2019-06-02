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    Технології

    Apple збирається відмовитися від iTunes - ЗМІ

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    <p>Apple планує запустити три нові програми для Mac - Music, TV і Podcasts, які замінять медіаплеєр iTunes</p> - Apple збирається відмовитися від iTunes - ЗМІ

    Apple планує запустити три нові програми для Mac - Music, TV і Podcasts, які замінять медіаплеєр iTunes

    У новій концепції Apple основним завданням стане зробити пристрої компанії більш автономними

    У понеділок, 3 червня, у Каліфорнії відбудеться всесвітня конференція розробників на платформі Apple, де будуть представлені доповіді про оновлення операційних систем і новий підхід компанії до додатків.

    Як повідомляє Bloomberg, у новій концепції Apple основним завданням стане зробити пристрої компанії більш автономними.

    Наприклад, «розумні» годинники від Apple Watch стануть менш залежними в плані управління від смартфона iPhone. Приблизно той же підхід торкнеться і планшетних комп'ютерів iPad, які, як очікується, отримають статус практично повноцінної заміни ноутбуків і персональних комп'ютерів.

    Крім того, компанія планує запустити три нові програми для Mac - Music, TV і Podcasts. Передбачається, що вони замінять медіаплеєр iTunes, за допомогою якого користувачі смартфонів майже протягом 20 років дивилися відео і слухали музику і подкасти.

    Це, зазначає Bloomberg, відповідає новій стратегії компанії щодо медіадодатків на iPhone і iPad. Без iTunes клієнти можуть здійснювати навігацію між своїми гаджетами Apple через додаток Music.

    До слова, Apple отримав патент на розробку гнучкого екрану для iPhone.

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