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    Технології

    Астрономи упіймали загадкові космічні сигнали

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    <span>Радіотелескоп FAST зафіксував сигнали з космосу&nbsp;</span> - Астрономи упіймали загадкові космічні сигнали
    Радіотелескоп FAST зафіксував сигнали з космосу 

    Загадкові сигнали йдуть від джерела, яке, на думку вчених, перебуває на відстані в три мільярди світлових років від Землі

    Китайські астрономи, які працюють на найбільшому в світі сферичному радіотелескопі, зафіксували повторювані швидкі радіосплески - загадкові сигнали, що йдуть від джерела, що перебуває, ймовірно, на відстані в три мільярди світлових років від Землі.

    Про це в понеділок, 9 вересня, повідомляє агентство Xinhuanet.

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    «Сигнали прийняті на найбільшому в світі сферичному радіотелескопі з п’ятсотметровою апертурою (в оптиці - діючий отвір оптичного приладу, що визначає його можливість збирати світло - ред.), вони ретельно перевірені і оброблені», - йдеться в заяві фахівців Китайських астрономічних обсерваторій при Академії наук КНР.

    Сферичний радіотелескоп з п’ятсотметровою апертурою, відомий як телескоп FAST, розташований в горах південно-китайської провінції Гуйчжоу.

    Швидкі радіосплески є радіоімпульсами тривалістю кілька мілісекунд. Досі у вчених немає обґрунтованого пояснення їхньої природи.

     

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