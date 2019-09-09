Астрономи упіймали загадкові космічні сигнали



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Радіотелескоп FAST зафіксував сигнали з космосу

Загадкові сигнали йдуть від джерела, яке, на думку вчених, перебуває на відстані в три мільярди світлових років від Землі

Китайські астрономи, які працюють на найбільшому в світі сферичному радіотелескопі, зафіксували повторювані швидкі радіосплески - загадкові сигнали, що йдуть від джерела, що перебуває, ймовірно, на відстані в три мільярди світлових років від Землі.

Про це в понеділок, 9 вересня, повідомляє агентство Xinhuanet.

«Сигнали прийняті на найбільшому в світі сферичному радіотелескопі з п’ятсотметровою апертурою (в оптиці - діючий отвір оптичного приладу, що визначає його можливість збирати світло - ред.), вони ретельно перевірені і оброблені», - йдеться в заяві фахівців Китайських астрономічних обсерваторій при Академії наук КНР.

Сферичний радіотелескоп з п’ятсотметровою апертурою, відомий як телескоп FAST, розташований в горах південно-китайської провінції Гуйчжоу.

Швидкі радіосплески є радіоімпульсами тривалістю кілька мілісекунд. Досі у вчених немає обґрунтованого пояснення їхньої природи.