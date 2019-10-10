Кросовер Alfa Romeo Tonale стає більш реальним (фото)



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Італійська марка відмовляється підтверджувати достовірність даних фото

Тonale буде менше, ніж Stelvio, що вже випускається, а серед його конкурентів, такі моделі, як BMW X1 / X2, Audi Q3 і Volvo XC40

Новий маленький кросовер Alfa Romeo Tonale стає більш реальним.

Вперше ми побачили його в концептуальному вигляді на початку цього року, і тепер з'явилися перші зображення серійного автомобіля завдяки виданню autopareri.com, пише Автоцентр.

Італійська марка відмовляється підтверджувати достовірність даних фото, але з огляду на їх близьку подібність з прототипом, швидше за все вони реальні.

Серійний Alfa Romeo Tonale виглядає, звичайно, не так зухвало, як шоу-кар, але свого шарму і «вау-ефекту» він не позбавлений. Особливу увагу зверніть на передню частину з характерним загратуванням радіатора і витягнутої вузькою оптикою - красиво, чи не так?

Тonale буде менше, ніж Stelvio, що вже випускається, а серед його конкурентів, такі моделі, як BMW X1 / X2, Audi Q3 і Volvo XC40.

На відміну від Stelvio і Giulia, в основі яких лежить задньоприводна платформа, Tonale базуватиметься на передньопривідній архітектурі. А поряд з класичними двигунами (серед них буде, зокрема, 2,0-літровий бензиновий турбомотор) в його моторну гамму увійде гібридна установка.

Як очікується, дебютує Alfa Romeo Tonale в кінці цього або початку наступного року.