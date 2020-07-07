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    Технології

    Божевільні гроші! Samsung може випустити рекордно дорогий смартфон

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    Божевільні гроші! Samsung може випустити рекордно дорогий смартфон

    Ціна на смартфони Galaxy Note 20 стартуватиме з 999 доларів

    Вартість нового флагмана лінійки Samsung Galaxy може стати рекордною. Про це повідомляє видання GizmoChina з посиланням на повідомлення в соцмережах.

    Видання посилається на Twitter-інсайдера Ricciolo, який стверджує, що смартфони серії Galaxy Note 20 будуть найдорожчими в історії Samsung.

    «Covid-19 все ще тут. Ви думаєте, що це гарна ідея, Samsung?», - запитує блогер.

    Журналісти підкреслили, що першоджерело зливу інформації невідоме, однак, згідно з чуткам, смартфони Galaxy Note 20 дійсно отримають дуже високу ціну.

    За їхньою інформацією, вартість апаратів стартуватиме з 999 доларів. Гаджети серії Galaxy Note 20 повинні бути укомплектовані процесорами Snapdragon 865+ або Exynos 992, в залежності від регіону продажів.

    Актуальними флагманами лінійки Note є девайси Galaxy Note 10 і Note 10+.

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