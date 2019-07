ЦРУ про масштабний збій у соцмережах: «Це не ми»

Підписники Центрального розвідувального управління США у коментарях жартують щодо причетності розвідників до збою в соцмережах

Центральне розвідувальне управління США заявило, що збій у роботі Instagram не пов’язаний з його діяльністю і порадило користувачам «спробувати вимкнути та ввімкнути» соцмережу.

Таке повідомлення ЦРУ розмістило на офіційній сторінці у Twitter.

«Так, у нас теж проблеми з Instagram. Ні, це не через нас. Ні, ми не можемо полаштувати ваш Instagram. А ви пробували його вимкнути та ввімкнути?» - пожартували у ЦРУ.

Yes, we are affected by #instagramdown, too. No, we didn’t cause it. No, we can’t fix yours. Did you try turning it off and back on again?