ЦРУ про масштабний збій у соцмережах: «Це не ми»



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Підписники Центрального розвідувального управління США у коментарях жартують щодо причетності розвідників до збою в соцмережах

Центральне розвідувальне управління США заявило, що збій у роботі Instagram не пов’язаний з його діяльністю і порадило користувачам «спробувати вимкнути та ввімкнути» соцмережу.

Таке повідомлення ЦРУ розмістило на офіційній сторінці у Twitter.

«Так, у нас теж проблеми з Instagram. Ні, це не через нас. Ні, ми не можемо полаштувати ваш Instagram. А ви пробували його вимкнути та ввімкнути?» - пожартували у ЦРУ.

Yes, we are affected by #instagramdown, too. No, we didn’t cause it. No, we can’t fix yours. Did you try turning it off and back on again? — CIA (@CIA) 3. heinäkuuta 2019

У коментарях до повідомлення користувачі соцмережі вправляються у гуморі: «Дякую за роз’яснення. То це зробило Агентство національної безпеки?» - пише користувач під іменем Görk. «Ну так, саме так би ви і сказали», - зазначає Virgil Hodges Jr.

Нагадаємо, роботі соціальних мереж Instagram і Facebook вдень 3 липня стався збій по всьому світу. За даними сервісу Downdetector, збій спостерігався у середу в низці країн світу, у тому числі і в Україні. Більшість користувачів повідомляли про проблеми з відображенням картинок.

Також були скарги на роботу новинних стрічок і проблеми зі входом в акаунти