Експерти назвали топ-10 смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Друге місце дісталося смартфону Samsung Galaxy Note 10+ 5G — ним задоволені 96,29% користувачів

Перше місце у рейтингу посів флагманський смартфон Huawei Mate 30 5G, ступінь задоволення ним користувачів становить 97,35%

Розробники тестового додатку AnTuTu опублікували список Android-телефонів з максимальною кількістю позитивних відгуків реальних користувачів.

Як зазначається, у десятці опинилися відразу три пристрої колись популярного бренду Meizu, що зараз переживає не найкращі часи.

Розробники повідомили, що перше місце посів флагманський смартфон Huawei Mate 30 5G, ступінь задоволення ним користувачів становить 97,35%. «Цей телефон посідає перше місце в цьому рейтингу вже третій місяць поспіль», – йдеться у повідомленні.

Друге місце дісталося смартфону Samsung Galaxy Note 10+ 5G – ним задоволені 96,29% користувачів.

Третє місце за Vivo NEX 3 5G, нещодавно випущений флагман Xiaomi Mi 10 Pro посів четверту позицію рейтингу. Ці смартфони отримали майже однакові рейтинги – 95,96% і 95,85% відповідно.

До десятки увійшли відразу три смартфони компанії Meizu. Meizu 16th, 16th Plus і Meizu 16s Pro посіли відповідно п’яте, шосте та сьоме місця. Таким чином, саме Meizu вдалося випустити найбільше смартфонів, які максимально порадували користувачів, хоча компанію і критикують за повільний випуск оновлень для своїх пристроїв.

Слідом ідуть OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy S10 + і Vivo iQOO Pro 5G.

Як повідомлялося, китайці показали «смартфон-гаманець».