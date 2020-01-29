Google дав сім порад, як захистити свою інформацію в інтернеті
Google рекомендує використовувати додатки у режимі анонімного перегляду (у такому режимі ваші дані просто не зберігаються)
Google радить користуватись різними паролями для різних сайтів
Компанія Google дала сім порад, як можна убезпечити свої дані в інтернеті.
Про це повідомляється на сторінці офіційного блогу Google.
Зокрема, у Google радять:
- тримати паролі в безпеці (варто користуватись різними паролями для різних сайтів);
- дозволити Google автоматично видаляти свої дані (історію переглядів, місцезнаходжень та ін.);
- використовувати додатки у режимі анонімного перегляду (у такому режимі ваші дані просто не зберігаються);
- необхідно користуватись у браузері Chrome безпечним переглядом (в цьому режимі браузер попереджає про потенційно небезпечні сайти або файли);
- контролювати конфіденційність голосом за допомогою Google Асистента (зараз це працює для налаштувань англійською мовою);
- також варто перевірити налаштування конфіденційності у своїх додатках і пристроях (можна дозволяти або навпаки забороняти видаляти інформацію про себе)
- варто контролювати рекламу.
Як повідомлялося, компанія Google випустила нові додатки в рамках проєкту боротьби з залежністю від смартфонів «Цифрове благополуччя».
Нагадаємо, Google оголосила дату виходу Android 11.