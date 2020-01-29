Google дав сім порад, як захистити свою інформацію в інтернеті



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Google рекомендує використовувати додатки у режимі анонімного перегляду (у такому режимі ваші дані просто не зберігаються)

Google радить користуватись різними паролями для різних сайтів

Компанія Google дала сім порад, як можна убезпечити свої дані в інтернеті.

Про це повідомляється на сторінці офіційного блогу Google.

Зокрема, у Google радять:

тримати паролі в безпеці (варто користуватись різними паролями для різних сайтів);

дозволити Google автоматично видаляти свої дані (історію переглядів, місцезнаходжень та ін.);

використовувати додатки у режимі анонімного перегляду (у такому режимі ваші дані просто не зберігаються);

необхідно користуватись у браузері Chrome безпечним переглядом (в цьому режимі браузер попереджає про потенційно небезпечні сайти або файли);

контролювати конфіденційність голосом за допомогою Google Асистента (зараз це працює для налаштувань англійською мовою);

також варто перевірити налаштування конфіденційності у своїх додатках і пристроях (можна дозволяти або навпаки забороняти видаляти інформацію про себе)

варто контролювати рекламу.

Як повідомлялося, компанія Google випустила нові додатки в рамках проєкту боротьби з залежністю від смартфонів «Цифрове благополуччя».

Нагадаємо, Google оголосила дату виходу Android 11.