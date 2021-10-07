Смерть українця у Щеціні: польська прокуратура затримала вісьмох осіб

Четверо із затриманих на час трагічної події були поліцейськими

Окружна прокуратура у Щеціні затримала вісьмох осіб у справі про смерть 30 липня у Вроцлаві 25-річного громадянина України Дмитра Никифоренка. Станом на сьогодні прокурори проводять із затриманими слідчі дії.

Про це Укрінформу повідомила прокурор Окружної прокуратури у Щеціні Ева Обарек.

«На даний момент можу підтвердити, що за наказом Окружної прокуратури у Щеціні у справі громадянина України затримано вісьмох осіб. Четверо із затриманих на час трагічної події були поліцейськими»,- повідомила Обарек.

Вона уточнила, що усіх затримано на 48 годин. Після проведення з ними слідчих дій прокуратурою прийматимуться подальші рішення щодо арешту або відпущення підозрюваних додому.

В інтересах слідства прокурор не повідомила, ким є чотири інші особи, яких затримала прокуратура.

За неофіційною інформацією Gazeta Wyborcza, іншими чотирма особами є лікар витверезника, куди було доправлено українця після затримання, та троє працівників цього закладу. За непідтвердженими даними, двох із них на даний момент вже звільнено з роботи.

Як зазначається, усіх підозрюваних у справі про смерть Никифоренка було затримано поліцією у четвер зранку у своїх помешканнях і доправлено до прокуратури.

Очікується, що завтра їм буде висунуто звинувачення у цій справі.

Як стало відомо, у четвер рішенням коменданта поліції у Вроцлаві зі служби в органах правопорядку було звільнено третього з чотирьох поліцейських, які брали участь у затриманні і побитті Никифоренка.

На цьому тижні внутрішнє розслідування справи Никифоренка також передано з поліції Вроцлава правоохоронцям у Щеціні.

Раніше глава поліції Вроцлава звільнив двох офіцерів, які підозрюються у вбивстві 25-річного українця Дмитра Никифоренка. Всього у цій справі проходить п'ять польських правоохоронців.

Зазначається, що один з офіцерів поліції був звільнений 10 вересня, другий - 24 вересня.

Зазначимо, посольство України направило в МЗС Польщі ноту у зв’язку із загибеллю українця у Вроцлаві.

Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками й кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими та співробітником Центру.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив агентству, що Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє з польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка і підтримує зв’язок з його рідними. За його словами, одна з версій слідства-перевищення повноважень працівниками поліції.

Нагадаємо, у польському місті Вроцлав після затримання поліцією помер 25-річний громадянин України. Українець помер 30 липня у витверезнику Вроцлава, але деталі його смерті польські ЗМІ описують тільки тепер.

Дмитра Никифоренка поховали в Україні в середині серпня.

Читайте також: