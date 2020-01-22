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    Технології

    Honda і Toyota відкличуть понад шість мільйонів автівок

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    Honda і Toyota відкличуть понад шість мільйонів автівок

    У машинах виникли проблеми з подушками безпеки

    Компанії Honda Motor Co. і Toyota Motor Corp. у вівторок, 21 січня, повідомили, що загалом відкликають понад 6 мільйонів авто через технічні несправності, які могли призвести до некоректної роботи подушок безпеки.

    Як повідомляє Reuters, Honda відкличе з Північної Америки 2,7 мільйонів своїх старих автомобілів через можливий дефект у системі надування подушок безпеки. Йдеться про автівки, що випускалися з 1996 по 2003 рік. Відкличуть, зокрема, 2,4 мільйони транспортних засобів у США та 300 тисяч — у Канаді; щодо інших країн інформації поки що немає.

    Водночас Toyota повідомила про відкликання 3,4 мільйонів авто моделей, які випускалися з 2011 по 2019 рік. Причиною компанія називала збій в електроніці, через який подушки безпеки могли не надуватися під час аварій.

    До слова, Toyota інвестує $400 мільйонів у розробку літаючого таксі.

    Раніше повідомлялося, скільки грошей витратили українці минулого року на нові автоЕксперти зазначають, що найактивніше нові авто купували у грудні. Тоді зареєстрували понад дев’ять тис нових машин, при середньомісячному показнику 7,3 тис.

    «Серед марок лідером продажів стало Renault, яких зареєстрували 14,5 тис автомобілів. На другому місці Toyota, а замикає трійку найпопулярніших марок Kia», - йдеться у рейтингу сайту з продажу автомобілів RST.ua,

    З-поміж моделей найчастіше реєстрували кросовер Kia Sportage. За 12 місяців українці придбали 6 тис таких авто на суму $141 млн, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання.

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