LG представить смартфон, який має поворотний екран



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LG представить смартфон, який має поворотний екран

Девайс буде підтримувати роботу в мережах 5G і отримає потрійну камеру з основним 64-мегапіксельним сенсором

LG представить смартфон, який має поворотний екран. Реліз пристрою відбудеться 14 вересня.

Про це повідомляє видання The Verge з посиланням на матеріали компанії.

Новий девайс отримає назву Wing і буде мати два дисплеї, один з яких розташований поверх іншого. Додатковий екран зможе повертатися на 90 градусів, в результаті чого користувач отримає можливість взаємодіяти з обома дисплеями одночасно.

У своїх матеріалах корейська компанія повідомляє, що LG Wing стане одним з пристроїв концептуальної серії Explorer Project.

Розміри дисплеїв і габарити гаджета не розкриваються. Однак представники LG уточнили, що девайс вийде з чіпом Qualcomm Snapdragon сьомої серії, буде підтримувати роботу в мережах 5G і отримає потрійну камеру з основним 64-мегапіксельним сенсором.

У повідомленні LG говориться, що в рамках Explorer Project інженери компанії відкривають новий спосіб взаємодії зі смартфонами.

Корейський бренд не розкриває інформації про те, чи надійде пристрій в масове виробництво і скільки він буде коштувати.