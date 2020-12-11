Instagram запустив нову функцію: «зникаючі» повідомлення

Для включення режиму зникаючих повідомлень досить провести знизу вгору на екрані листування в Instagram

Функція поки що доступна не всім

У Instagram зʼявилася можливість відправляти «зникаючі» повідомлення. Про це пише TJournal.

Користувачі можуть спілкуватися у спеціальному режимі, в якому повідомлення зникають після закриття чату, не зображаються у повідомленнях, а про спробу зробити скріншот повідомляють всім учасникам листування.

Представники Facebook у розмові з редакцією зазначили, що поки не знають про доступність функції у конкретних країнах.

Для включення режиму зникаючих повідомлень досить провести знизу вгору на екрані листування в Instagram. Після цього інтерфейс текстового поля стане пунктирним, а всі відправлені повідомлення будуть зникати при закритті чату.

Згідно з інструкцією в Instagram, «зникаючі» повідомлення пропадають після прочитання і після закриття чату (якщо провести свайпом вгору). При цьому режим застосовується для всіх учасників чату, навіть якщо їх декілька – вони можуть відповісти на повідомлення тільки у цьому режимі. Попри це, на зникаючі повідомлення можна поскаржитися навіть якщо вони більше недоступні.

Нагадаємо, що Instagram і Facebook запускає функцію самовидалення повідомлень.