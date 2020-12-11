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    У світі

    Instagram запустив нову функцію: «зникаючі» повідомлення

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    Для включення режиму зникаючих повідомлень досить провести знизу вгору на екрані листування в Instagram - Instagram запустив нову функцію: «зникаючі» повідомлення
    Для включення режиму зникаючих повідомлень досить провести знизу вгору на екрані листування в Instagram
    Фото з відкритих джерел

    Функція поки що доступна не всім

    У Instagram зʼявилася можливість відправляти «зникаючі» повідомлення. Про це пише TJournal.

    Користувачі можуть спілкуватися у спеціальному режимі, в якому повідомлення зникають після закриття чату, не зображаються у повідомленнях, а про спробу зробити скріншот повідомляють всім учасникам листування.

    Представники Facebook у розмові з редакцією зазначили, що поки не знають про доступність функції у конкретних країнах.

    Для включення режиму зникаючих повідомлень досить провести знизу вгору на екрані листування в Instagram. Після цього інтерфейс текстового поля стане пунктирним, а всі відправлені повідомлення будуть зникати при закритті чату.

    Згідно з інструкцією в Instagram, «зникаючі» повідомлення пропадають після прочитання і після закриття чату (якщо провести свайпом вгору). При цьому режим застосовується для всіх учасників чату, навіть якщо їх декілька – вони можуть відповісти на повідомлення тільки у цьому режимі. Попри це, на зникаючі повідомлення можна поскаржитися навіть якщо вони більше недоступні.

    Нагадаємо, що Instagram і Facebook запускає функцію самовидалення повідомлень.

    Теги: Facebook соціальні мережі Instagram
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