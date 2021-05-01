NASA призупиняє угоду зі SpaceX щодо висадки людей на Місяць

Проєкт NASA з компанією Ілона Маска SpaceX, має на меті доправити людей на Місяць

Тепер SpaceX має припинити будь-яку роботу, безпосередньо пов’язану з угодою щодо місячної програми

Космічне агентство США NASA призупинило угоду вартістю 2,9 мільярда доларів з компанією Ілона Маска SpaceX, за якою та, у межах програми «Артеміда», працювала над створенням системи посадки астронавтів на поверхню Місяця.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Рішення було прийняте через скарги компаній Blue Origin та Dynetics. Рішення NASA означає, що SpaceX повинна призупинити будь-яку роботу, спеціально пов’язану з контрактом, доки Рахункова палата США (GAO) не прийме кінцеве рішення, що очікується найпізніше – 4 серпня.

Гучний проєкт NASA з компанією Ілона Маска SpaceX, має на меті доправити людей на Місяць вперше з 1972 року.

16 квітня NASA повідомило, що обрало SpaceX для продовження роботи над створенням системи посадки астронавтів на місячну поверхню. За можливість узяти участь у програмі SpaceX конкурувала з Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса та компанією Dynetics зі штату Алабама. Уже за два тижні після перемоги SpaceX у відборі Blue Origin подала скаргу на 50 сторінок (за деякими даними – на 175 сторінок). Компанія вважає, що рішення NASA розширює монополію SpaceX в освоєнні космосу.

Нагадаємо, 25 квітня на Марсі вертоліт Ingenuity, який доправили на борту планетохода Perseverance, здійснив третій, рекордний за дальністю і швидкістю політ.

До слова, NASA збирається запустити зонд далеко за межі Сонячної системи.

Як повідомлялося, Китай запустив ключовий модуль нової постійної космічної станції, в якому є житлові приміщення для членів екіпажу. Трансляцію вело Центральне телебачення Китаю.