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    NASA призупиняє угоду зі SpaceX щодо висадки людей на Місяць

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    Проєкт NASA з компанією Ілона Маска SpaceX, має на меті доправити людей на Місяць - NASA призупиняє угоду зі SpaceX щодо висадки людей на Місяць
    Проєкт NASA з компанією Ілона Маска SpaceX, має на меті доправити людей на Місяць

    Тепер SpaceX має припинити будь-яку роботу, безпосередньо пов’язану з угодою щодо місячної програми

    Космічне агентство США NASA призупинило угоду вартістю 2,9 мільярда доларів з компанією Ілона Маска SpaceX, за якою та, у межах програми «Артеміда», працювала над створенням системи посадки астронавтів на поверхню Місяця.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

    Рішення було прийняте через скарги компаній Blue Origin та Dynetics. Рішення NASA означає, що SpaceX повинна призупинити будь-яку роботу, спеціально пов’язану з контрактом, доки Рахункова палата США (GAO) не прийме кінцеве рішення, що очікується найпізніше – 4 серпня.

    Гучний проєкт NASA з компанією Ілона Маска SpaceX, має на меті доправити людей на Місяць вперше з 1972 року.

    16 квітня NASA повідомило, що обрало SpaceX для продовження роботи над створенням системи посадки астронавтів на місячну поверхню. За можливість узяти участь у програмі SpaceX конкурувала з Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса та компанією Dynetics зі штату Алабама. Уже за два тижні після перемоги SpaceX у відборі Blue Origin подала скаргу на 50 сторінок (за деякими даними – на 175 сторінок). Компанія вважає, що рішення NASA розширює монополію SpaceX в освоєнні космосу.

    Нагадаємо, 25 квітня на Марсі вертоліт Ingenuity, який доправили на борту планетохода Perseverance, здійснив третій, рекордний за дальністю і швидкістю політ.

    До слова, NASA збирається запустити зонд далеко за межі Сонячної системи.

    Як повідомлялося, Китай запустив ключовий модуль нової постійної космічної станції, в якому є житлові приміщення для членів екіпажу. Трансляцію вело Центральне телебачення Китаю.

    Теги: США політ вертоліт NASA Ілон Маск SpaceX
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