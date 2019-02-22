Китай заявив про розробку унікальної зброї проти терористів



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КНР розробляє нелетальну зброю

Зазначається, що зброя працює за тим же принципом, що й мікрохвильова піч

Китай розробляє систему нелетального озброєння, яке за допомогою мікрохвиль буде викликати у людини сильний біль. Застосовувати цю зброю збираються проти терористів, пише theВabel з посиланням на Global Times.

Розробляє цю зброю Пекінський інститут радіовимірювань. В його основі — технологія мікрохвильового радара, яка свого часу стала поштовхом до створення побутових мікрохвильових печей.

Згідно із заявою китайських науковців, їх «мікрохвильова система активного стримування» знешкоджує ціль, паралізуючи підшкірні нерви і викликаючи у супротивника хворобливі відчуття. Стверджується, що установка не завдає постійних травм і не викликає в майбутньому проблем зі здоров'ям у тих, хто випробував на собі її вплив.

Зазначимо, інтенсивне ураження мікрохвильовим випромінюванням медики тривалий час називали «радарною травмою», поки не вдалося з'ясувати, що вона являє собою множинні внутрішні опіки тканин, найбільш насичених рідинами. Повідомляється, що система має два режими роботи: режим точкового запуску, призначений для атаки певних частин тіла однієї людини, а також режим випромінювання в секторі — для роботи на ділянках території, в тому числі для стримування терористичних груп, пояснили китайські вчені. Потенційні користувачі цієї установки, за даними китайського видання, — поліція і берегова охорона країни.

Повідомляється також, що ця установка досить легка і компактна, щоб її можна було сховати в мікроавтобусі.

В кінці січня Канада підтвердила 14-й випадок незвичайних медичних симптомів у працівника посольства в Гавані (Куба): дзвін у вухах, втрата пам'яті і запаморочення. Можливо, мова йде про застосування невідомої акустичної зброї.