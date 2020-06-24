Китайська влада покарала вульгарний TikTok за недотримання цінностей комунізму



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Покарані відеосервіси, нібито, псують атмосферу в суспільстві

У Китаї Державна адміністрація із кіберпростору оштрафувала відеосервіс Xigua, який належить пекінської компанії ByteDance, що володіє додатком TikTok. Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Відзначається, що санкції були накладені через те, що на відеосервісі поширюється «вульгарний контент». Всього регулятор перевірив 31 велику відеоплатформу, десять з яких були оштрафовані.

У повідомленні регулятора вказується, що оштрафовані відеосервіси «відходять від основних цінностей соціалізму, ставлять під загрозу здорове виховання молоді, а також псують атмосферу в суспільстві».

Крім того, відомство заборонило відеосервісу реєструвати нових користувачів і генерувати поновлення для додатків, оскільки так поширюють порнографічні матеріали і організовують азартні ігри в онлайн форматі.

Як зазначає видання, останнім часом Пекін докладає великих зусиль для «очищення кіберпростору Китаю». Комуністична партія на чолі з очільником КНР Сі Цзіньпіном посилила свій вплив в інтернеті.