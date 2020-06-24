Twitter позначив допис Трампа як погрозу протестувальникам



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Компанія Twitter віднедавна не може блокувати дописи Дональда Трампа

Twitter відреагував на допис президента США, де він погрожував застосуванням сили до протестувальників

Компанія Twitter, яка не може блокувати дописи президента США, позначила один із його останніх дописів з реакцією на протести як такий, що погрожує певним групам людей.

Відповідна позначка від Twitter Safety з'явилася в вівторок над висловленням глави Білого дому.

«Ми розмістили над цим дописом суспільне попередження про порушення нашої політики проти жорстокості, зокрема, через наявність погроз заподіяння шкоди певним групам», – заявили у компанії.

We’ve placed a public interest notice on this Tweet for violating our policy against abusive behavior, specifically, the presence of a threat of harm against an identifiable group.https://t.co/AcmW6O6d4t — Twitter Safety (@TwitterSafety) June 23, 2020

Таким чином, Twitter відреагував на допис президента Трампа, де він погрожував застосуванням сили до протестувальників, якщо вони спробують втілити свої наміри й розмістять «Автономну зону» під Білим домом.

«Ніколи не буде «Автономної зони» у Вашингтоні, допоки я є вашим президентом. Якщо вони спробують, то зустрінуться із серйозною силою!», – написав глава Білого дому.

Як відомо, президент США Дональд Трамп підписав указ, який, як очікується, дасть владі більше можливостей для регулювання діяльності соцмереж, повідомляє Білий дім.

Згідно з текстом указу, він націлений на 230 розділ американського акту про благопристойності при телекомунікації 1996 року. Розділ 230 передбачає широкий імунітет для веб-сайтів, які курирують і модерують власні платформи. У ньому наголошується, що провайдер інтерактивного комп'ютерного сервісу не може розглядатися як видавець або самостійне джерело інформації, наданої третьою особою.

Керівництво Twitter назвало указ президента США Дональда Трампа про соціальні мережі реакційним і політизованим. У компанії вважають, що документ загрожує свободі слова в інтернеті.

Нагадаємо, у травні соціальна мережа Twitter вперше в історії позначила повідомлення президента держави як «недостовірне».