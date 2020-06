Twitter позначив допис Трампа як погрозу протестувальникам

Twitter відреагував на допис президента США, де він погрожував застосуванням сили до протестувальників

Компанія Twitter, яка не може блокувати дописи президента США, позначила один із його останніх дописів з реакцією на протести як такий, що погрожує певним групам людей.

Відповідна позначка від Twitter Safety з'явилася в вівторок над висловленням глави Білого дому.

«Ми розмістили над цим дописом суспільне попередження про порушення нашої політики проти жорстокості, зокрема, через наявність погроз заподіяння шкоди певним групам», – заявили у компанії.

We’ve placed a public interest notice on this Tweet for violating our policy against abusive behavior, specifically, the presence of a threat of harm against an identifiable group.https://t.co/AcmW6O6d4t