Експерти оприлюднили рейтинг найкращих антивірусів для Windows 10



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Навіть базового «Захисника Windows» досить, щоб отримати ефективний захист від усіляких загроз

Експерти незалежної організації AV-Test опублікували оновлений рейтинг кращих антивірусних програм для Windows 10 за станом на кінець 2019 року. В ході дослідження було протестовано більше трьох десятків антивірусів. Багато учасників показали високий рівень захисту, проте не обійшлося без лідерів і аутсайдерів.

Оцінка проводилася за кількома критеріями: захист, продуктивність і зручність використання. Вважається, що всі, хто набрав бали вище п’яти, мають високі показники по кожній вибраній шкалою. Максимальний же бал дорівнює шести. Деякі продукти були удостоєні одразу трьох шісток.

Найбільше очок набрали такі продукти: Bullguard Internet Security, Kaspersky Internet Security і Norton Security – вони отримали найвищий бал у всіх категоріях. З невеликим відставанням йдуть AhnLab V3, Avast Free Antivirus, Avira Pro 15, а також стандартний Windows Defender, який продемонстрував високі показники роботи за всіма характеристиками і втратив лише 0,5 бала за продуктивність.

У числі аутсайдерів опинилися маловідомі eScan ISS і Total AV. Судячи з результатів, можна зробити висновок, що навіть базового «Захисника Windows» досить, щоб отримати ефективний захист від усіляких загроз на Windows 10.

Як повідомлялося, важливе оновлення Windows 10 викликає «синій екран смерті».

Нагадаємо, Microsoft придумала, як змусити користувачів відмовитися від Windows 7.

Джерело Itsider.