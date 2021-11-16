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    Користувачі повідомили про збої в роботі Google та Spotify

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    Користувачі в різних країнах світу зіткнулися з проблемами в роботі Google та Spotify - Користувачі повідомили про збої в роботі Google та Spotify
    Користувачі в різних країнах світу зіткнулися з проблемами в роботі Google та Spotify
    фото: Global Look Press/Gregor Macak Martin

    Майже половина користувачів (49%) повідомили про збої при спробі зайти до програми Spotify, 74% поскаржилися на погану роботу програми Google

    Користувачі Google та Spotify повідомили про великі збої. Про це свідчать дані сайту Downdetector, що відстежує збої та відключення на популярних мережевих ресурсах.

    Згідно з інформацією платформи, збої в Google почалися близько 20:25 за київським часом, а найбільша кількість скарг була зафіксована в США, Великій Британії, Канаді, Німеччині, Іспанії, Нідерландах та Росії.

    В основному користувачі скаржаться на порушення роботи сайту, труднощі з входом до облікового запису та пошуком у системі.

    Водночас про проблеми у роботі Spotify найбільше повідомлень надійшло із США. Також про неполадки розповіли користувачі у Великій Британії, Німеччині, Канаді, Нідерландах, Італії, Франції, Іспанії, Бельгії, Ірландії та РФ.

    За даними Downdetector, переважно скарги пов'язані з роботою сайту музичного сервісу. Крім того, є проблеми з програмою, з'єднанням з сервером та відтворенням треків.

    Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

    Теги: США Google Facebook соціальні мережі Spotify
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    Користувачі повідомили про збої в роботі Google та Spotify