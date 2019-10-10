  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Австрійці пропонують Україні будувати дороги з глини

    • Розсилка
    Ця технологія найбільше підходить для будівництва доріг у селах і лісах - Австрійці пропонують Україні будувати дороги з глини
    Ця технологія найбільше підходить для будівництва доріг у селах і лісах

    Вартість такого покриття проїжджої частини у 5-6 разів дешевше, ніж з асфальтобетону

    У Закарпатській області австрійська компанія «Хользо ГмбН» протягом цього місяця прокладе експериментальний кілометр дороги з глини за унікальною канадською технологією.

    Вартість такого покриття проїжджої частини у 5-6 разів дешевше, ніж з асфальтобетону.

    У Канаді і ще 50 країнах світу дороги з глини будують вже тридцять років.  

    Суть технології в тому, що глину перемішують зі спеціальною рідиною, що перетворює матеріал в тверде покриття. Для будівництва такого дорожнього полотна не потрібна спецтехніка - дорожники використовують звичайні трактора і катки.

    Будівельники дають гарантію 10 років на дорогу з глини.

    Цікаво, що будувати дороги за такою технологією можна в будь-яку погоду. Потім «глиняна» дорога може стати основою для асфальтобетонного покриття.

    Загалом, ця технологія найбільше підходить для будівництва доріг у селах і лісах. Якщо влада Закарпаття визнає будівництво доріг з глини успішною технологією, то її будуть широко використовувати.

    дороги Закарпаття будівництво технології влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ