Австрійці пропонують Україні будувати дороги з глини



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Ця технологія найбільше підходить для будівництва доріг у селах і лісах

Вартість такого покриття проїжджої частини у 5-6 разів дешевше, ніж з асфальтобетону

У Закарпатській області австрійська компанія «Хользо ГмбН» протягом цього місяця прокладе експериментальний кілометр дороги з глини за унікальною канадською технологією.

Вартість такого покриття проїжджої частини у 5-6 разів дешевше, ніж з асфальтобетону.

У Канаді і ще 50 країнах світу дороги з глини будують вже тридцять років.

Суть технології в тому, що глину перемішують зі спеціальною рідиною, що перетворює матеріал в тверде покриття. Для будівництва такого дорожнього полотна не потрібна спецтехніка - дорожники використовують звичайні трактора і катки.

Будівельники дають гарантію 10 років на дорогу з глини.

Цікаво, що будувати дороги за такою технологією можна в будь-яку погоду. Потім «глиняна» дорога може стати основою для асфальтобетонного покриття.

Загалом, ця технологія найбільше підходить для будівництва доріг у селах і лісах. Якщо влада Закарпаття визнає будівництво доріг з глини успішною технологією, то її будуть широко використовувати.