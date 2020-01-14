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    Технології

    Microsoft припинила підтримку Windows 7

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    Microsoft припинила підтримку Windows 7 з 14 січня - Microsoft припинила підтримку Windows 7
    Microsoft припинила підтримку Windows 7 з 14 січня

    У Microsoft порадили оновити пристрої до Windows 10

    У Microsoft заявили, що з 14 січня 2020 року корпорація припиняє підтримку Windows 7.

    Про це компанія повідомила на своєму сайті.

    Так, у користувачів Windows 7 комп'ютер не перестане працювати, проте Microsoft перестане надавати технічну підтримку щодо будь-яких питань, не буде надаватися оновлення програмного забезпечення та оновлення і виправлення системи безпеки.

    «Хоча ви можете продовжувати використовувати ваш комп'ютер з Windows 7, без оновлень програмного забезпечення та системи безпеки ви піддаєтеся підвищеній загрозі вірусів та шкідливих програм», - попередили в корпорації.

    У Microsoft додали, що кращий спосіб захистити себе - це оновитися до Windows 10. При цьому в компанії відзначили, що краще купити новий пристрій, ніж встановлювати ПО на старий гаджет.

    Нагадаємо, американська компанія Microsoft остаточно припинила підтримку мобільної операційної системи Windows Mobile з 10 грудня.

    Раніше Microsoft офіційно визнала існування однієї проблеми, що існує майже у всіх версіях Windows 10 і до цих пір не виправлена. 

    технології Microsoft гаджет
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