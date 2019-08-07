Microsoft: російські хакери можуть здійснювати кібератаки через принтери
Завдяки заводським паролям і невстановленому оновленню російськи хакери змогли здійснити ряд зламів корпоративних мереж
У Microsoft вважають, що до кібератак причасна російська група кіберзлочинців Strontium, яку пов’язують з Головним управлінням Генштабу збройних сил РФ
IT-експерти компанії Microsoft заявили, що російські хакери атакують корпоративні мережі і роблять вони це через принтери і VoIP-телефони.
Про це представники корпорації повідомили на прес-конференції в Лас-Вегасі, інформує пресслужба Microsoft.
Зазначається, що завдяки заводським паролям і невстановленому оновленню російськи хакери змогли здійснити ряд зламів корпоративних мереж.
У Microsoft вважають, що до кібератак причасна російська група кіберзлочинців Strontium, яку пов’язують з Головним управлінням Генштабу збройних сил Росії. В США цю групу звинувачують у кібератаці на передвиборчий штаб кандидата в президенти Гілларі Клінтон у 2016 році.
Останній раз Microsoft повідомляла про кібератаку від російських хакерів у лютому цього року, тоді вони змогли проникнути до акаунтів співробітників Німецької спільноти зовнішньої політики і Європейських фіалів Інституту Аспена і Німецького фонду Маршалла США.
До слова, раніше хакери, що вкрали 7,5 терабайта даних Федеральної служби безпеки Росії, зламавши сервери підрядника спецслужби, надіслали інформацію журналістам.
Також нещодавно хакери викрали фото з бази прикордонної служби США.