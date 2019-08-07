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    Технології

    Microsoft: російські хакери можуть здійснювати кібератаки через принтери

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    <p>Завдяки заводським паролям і невстановленому оновленню російськи хакери змогли здійснити ряд зламів корпоративних мереж</p> - Microsoft: російські хакери можуть здійснювати кібератаки через принтери

    Завдяки заводським паролям і невстановленому оновленню російськи хакери змогли здійснити ряд зламів корпоративних мереж

    У Microsoft вважають, що до кібератак причасна російська група кіберзлочинців Strontium, яку пов’язують з Головним управлінням Генштабу збройних сил РФ

    IT-експерти компанії Microsoft заявили, що російські хакери  атакують корпоративні мережі і роблять вони це через принтери і  VoIP-телефони.

    Про це представники корпорації повідомили на прес-конференції в Лас-Вегасі, інформує пресслужба Microsoft.

    Зазначається, що завдяки заводським паролям і невстановленому оновленню російськи хакери змогли здійснити ряд зламів корпоративних мереж.

    У Microsoft вважають, що до кібератак причасна російська група кіберзлочинців Strontium, яку пов’язують з Головним управлінням Генштабу збройних сил Росії. В США цю групу звинувачують у кібератаці на передвиборчий штаб кандидата в президенти Гілларі Клінтон у 2016 році.

    Останній раз Microsoft повідомляла про кібератаку від російських хакерів у лютому цього року, тоді вони змогли проникнути до акаунтів співробітників Німецької спільноти зовнішньої політики і Європейських фіалів Інституту Аспена і Німецького фонду Маршалла США.

    До слова, раніше хакери, що вкрали 7,5 терабайта даних Федеральної служби безпеки Росії, зламавши сервери підрядника спецслужби, надіслали інформацію журналістам.

    Також нещодавно хакери викрали фото з бази прикордонної служби США.

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