Microsoft: російські хакери можуть здійснювати кібератаки через принтери



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Завдяки заводським паролям і невстановленому оновленню російськи хакери змогли здійснити ряд зламів корпоративних мереж

У Microsoft вважають, що до кібератак причасна російська група кіберзлочинців Strontium, яку пов’язують з Головним управлінням Генштабу збройних сил РФ

IT-експерти компанії Microsoft заявили, що російські хакери атакують корпоративні мережі і роблять вони це через принтери і VoIP-телефони.

Про це представники корпорації повідомили на прес-конференції в Лас-Вегасі, інформує пресслужба Microsoft.

Зазначається, що завдяки заводським паролям і невстановленому оновленню російськи хакери змогли здійснити ряд зламів корпоративних мереж.

У Microsoft вважають, що до кібератак причасна російська група кіберзлочинців Strontium, яку пов’язують з Головним управлінням Генштабу збройних сил Росії. В США цю групу звинувачують у кібератаці на передвиборчий штаб кандидата в президенти Гілларі Клінтон у 2016 році.

Останній раз Microsoft повідомляла про кібератаку від російських хакерів у лютому цього року, тоді вони змогли проникнути до акаунтів співробітників Німецької спільноти зовнішньої політики і Європейських фіалів Інституту Аспена і Німецького фонду Маршалла США.

До слова, раніше хакери, що вкрали 7,5 терабайта даних Федеральної служби безпеки Росії, зламавши сервери підрядника спецслужби, надіслали інформацію журналістам.

Також нещодавно хакери викрали фото з бази прикордонної служби США.