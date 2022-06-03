Яким буде iPhone 14? ЗМІ показали макети усіх моделей

Apple випустить iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max і iPhone 14 Pro Max

У Мережу злили фото макетів усіх моделей iPhone 14. Очікується, що iPhone 14 буде випущений у вересні 2022 року, але інсайдер поділився знімками за кілька місяців до його дебюту.

Австралійський промисловий шпигун Сонні Діксон, відомий за безліччю попередніх «яблучних» витоків, стоїть за останньою сенсацією, випустивши відео з фіктивними моделями iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max.

Такі макети використовують виробники чохлів та аксесуарів, іноді порожні корпуси виявляються надбанням громадськості. Витік дозволяє прикинути, яким буде дизайн нових смартфонів, і побачити розташування основних зовнішніх елементів.

Якщо макети на відео повністю відповідають дизайну реальних смартфонів, серйозних змін у дизайні iPhone 14 годі чекати. Ймовірно, з найбільш помітних змін – відмова від «чубка», на зміну якому як мінімум у старшій моделі може прийти повернутий набік «знак оклику» у верхній частині екрану.

Раніше повідомлялося, що в середині вересня Apple представить лінійку смартфонів iPhone 14, до якої увійдуть чотири пристрої.

За інформацією LeaksApplePro, вартість iPhone 14 буде починатися від 799 доларів, iPhone 14 Max – 899 доларів, iPhone 14 Pro – 1099 доларів, iPhone 14 Pro Max – 1199 доларів. Окрім того, американська корпорація може анонсувати вихід навушників AirPods Pro другого покоління.