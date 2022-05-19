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    Розкрита дата анонсу новенького iPhone 14

    В середині вересня Apple представить лінійку смартфонів iPhone 14 - Розкрита дата анонсу новенького iPhone 14
    В середині вересня Apple представить лінійку смартфонів iPhone 14
    фото з відкритих джерел

    Apple представить нові iPhone 13 вересня

    Осіння презентація нових гаджетів Apple відбудеться у вівторок, 13 вересня. Таку дату анонсу повідомляє видання iDrop News.

    Згідно з розкритою інформацією відомого інсайдера LeaksApplePro, захід традиційно пройде в один з вівторків вересня. Фахівець наголосив, що в організації ще не визначились щодо формату. Якщо в США будуть зафіксовані нові спалахи коронавірусу, Apple може провести презентацію в режимі онлайн – в очному режимі компанія не проводить їх з 2020 року.

    Фахівець розповів, що в середині вересня Apple представить лінійку смартфонів iPhone 14, до якої увійдуть чотири пристрої.

    За інформацією LeaksApplePro, вартість iPhone 14 буде починатися від 799 доларів, iPhone 14 Max – 899 доларів, iPhone 14 Pro – 1099 доларів, iPhone 14 Pro Max – 1199 доларів. Окрім того, американська корпорація може анонсувати вихід навушників AirPods Pro другого покоління.

    Крім смартфонів і навушників, компанія Тіма Кука повинна представити три версії розумного годинника – флагманські Apple Watch 8, доступні Apple Watch SE і спортивні Extreme Edition.

    На закінчення LeaksApplePro розповів, що під час проведення презентації у класичному форматі Apple покаже нові комп'ютери Mac. Інакше анонс девайсів відкладуть.

    До слова, кілька років тому Apple прийняла рішення відмовитися від процесорів Intel і перевести комп'ютери Mac на фірмові Apple Silicon. З часом компанія набирає обертів, і цього року на нас чекає велика кількість потужних новинок.

    Теги: США телефон Apple смартфон
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    Розкрита дата анонсу новенького iPhone 14