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    У світі

    Різке скорочення шкідливих викидів в Китаї пов’язують з коронавірусом

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    <p>В NASA стверджують, що відбулося значне зниження вмісту діоксиду азоту (NO2) &ndash; отруйного газу, що виділяється автотранспортними засобами, електростанціями і промисловими об&rsquo;єктами&nbsp;</p> - Різке скорочення шкідливих викидів в Китаї пов’язують з коронавірусом

    В NASA стверджують, що відбулося значне зниження вмісту діоксиду азоту (NO2) – отруйного газу, що виділяється автотранспортними засобами, електростанціями і промисловими об’єктами 

    За словами вчених, скорочення забруднення NO2 вперше зареєстрували поблизу Уханя

    Супутникові знімки NASA показують різке зниження рівня забруднень над Китаєм, що частково пов’язано з економічним спадом через поширення коронавірусу Covid-19.

    Про це повідомляє Sky News.

    «NASA опублікували супутникові знімки, які показують різке зниження рівня забруднення в Китаї, яке, за словами космічного агентства США, частково пов’язане з коронавірусом», – йдеться в повідомленні.

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    В агентстві стверджують, що відбулося значне зниження вмісту діоксиду азоту (NO2) – отруйного газу, що виділяється автотранспортними засобами, електростанціями і промисловими об’єктами – через економічний спад після спалаху вірусу.

    Covid-19 почав поширення в китайському місті Ухань, яке було перекрито 23 січня, в результаті чого жителям не дозволили залишати місто, а підприємствам було наказано закритися, щоб зменшити поширення хвороби.

    За словами вчених NASA, скорочення забруднення NO2 вперше зареєстрували поблизу Уханя, але в кінцевому підсумку очищення поширилося по всій країні.

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    Згідно з останніми даними, у світі зареєстровано 86986 лабораторно підтверджених випадків Covid -19, з них 2979 – летальні. Одужали вже 42294 особи.

    На території Європи зареєстровано 1449 випадків захворювання Covid-19 у 27 країнах (Італія – 1128, Німеччина – 57, Франція – 100, Іспанія – 43, Велика Британія – 25, Хорватія – 6, Австрія – 10, Росія – 2, Фінляндія – 3, Швеція – 13, Ізраїль – 7, Швейцарія – 18, Греція – 4, Грузія – 3, Норвегія – 7, Румунія – 3, Азербайджан – 3, Нідерланди – 6, Естонія, Північна Македонія, Бельгія, Ісландія, Литва, Сан-Марино, Туркменістан, Білорусь – по одному випадку).

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