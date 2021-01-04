Працівники Google створили першу в історії компанії профспілку

Стало відомо про те, що група з 226 співробітників Google, що входить до складу компанії Alphabet, оголосила про створення профспілкової організації – першої в історії компаній. Організатори ініціативи сподіваються, що так зможуть краще боротися за свої права в разі, якщо вважають рішення керівництва неправильним.

«Профспілка працівників Alphabet» розпочала роботу з понеділка, 4 січня. До неї в подальшому можуть долучитися працівники всіх підрозділів Alphabet, зокрема й підрядники. Профспілка матиме власну раду директорів і оргкомітет; її учасники будуть зобов’язані платити членські внески. За словами програмної директорки об’єднання Нікі Ансельмо, профспілка «надає усталену структуру, яка забезпечить дотримання спільних цінностей працівників Alphabet, навіть якщо про це не пишуть ЗМІ». «Профспілка випливає з років мужньої самоорганізації працівників Google… Ми на власні очі переконалися, що компанія реагує тоді, коли ми діємо колективно», – говорить Ансельмо в заяві, поширеній пресслужбою профспілки.

Якщо конкретніше, то принаймні частина працівників висловлювала невдоволення співпрацею Google із оборонним сектором, Китаєм (ішлося про плани запустити цензуровану версію пошуковика в країні), а також розгляд скарг про сексуальні домагання на роботі. У деяких випадках, коли працівники вирішували публічно говорити про своє невдоволення діями керівництва Google, їх звільняли. У грудні Національна рада США з питань трудових відносин звинуватила компанію в порушенні закону за звільнення двох працівників нібито через активізм. Окремо в заяві «Профспілки працівників Alphabet» згадується й історія Тімніт Гебру – вона була технічним керівником команди з етичного використання штучного інтелекту в Google. На початку грудня Гебру заявила, що її звільнили з компанії після того, як вона заявила про упередженість Google під час роботи над нейромережею.