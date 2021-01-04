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    Технології

    Працівники Google створили першу в історії компанії профспілку

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    <span>У Google вже пообіцяли взаємодіяти з членами профспілки</span> - Працівники Google створили першу в історії компанії профспілку
    У Google вже пообіцяли взаємодіяти з членами профспілки
    Фото: Britta Pedersen / DPA

    Співробітники компанії хочуть боротися за свої права перед керівництвом

    Стало відомо про те, що група з 226 співробітників Google, що входить до складу компанії Alphabet, оголосила про створення профспілкової організації – першої в історії компаній. Організатори ініціативи сподіваються, що так зможуть краще боротися за свої права в разі, якщо вважають рішення керівництва неправильним.

    «Профспілка працівників Alphabet» розпочала роботу з понеділка, 4 січня. До неї в подальшому можуть долучитися працівники всіх підрозділів Alphabet, зокрема й підрядники. Профспілка матиме власну раду директорів і оргкомітет; її учасники будуть зобов’язані платити членські внески.

    За словами програмної директорки об’єднання Нікі Ансельмо, профспілка «надає усталену структуру, яка забезпечить дотримання спільних цінностей працівників Alphabet, навіть якщо про це не пишуть ЗМІ».

    «Профспілка випливає з років мужньої самоорганізації працівників Google… Ми на власні очі переконалися, що компанія реагує тоді, коли ми діємо колективно», – говорить Ансельмо в заяві, поширеній пресслужбою профспілки.

    Якщо конкретніше, то принаймні частина працівників висловлювала невдоволення співпрацею Google із оборонним сектором, Китаєм (ішлося про плани запустити цензуровану версію пошуковика в країні), а також розгляд скарг про сексуальні домагання на роботі.

    У деяких випадках, коли працівники вирішували публічно говорити про своє невдоволення діями керівництва Google, їх звільняли. У грудні Національна рада США з питань трудових відносин звинуватила компанію в порушенні закону за звільнення двох працівників нібито через активізм.

    Окремо в заяві «Профспілки працівників Alphabet» згадується й історія Тімніт Гебру – вона була технічним керівником команди з етичного використання штучного інтелекту в Google. На початку грудня Гебру заявила, що її звільнили з компанії після того, як вона заявила про упередженість Google під час роботи над нейромережею.

    У Google пообіцяли взаємодіяти з членами профспілки. «Звісно, наші працівники завжди захищали трудові права, які ми підтримуємо. І, як і було до цього, ми продовжимо взаємодіяти безпосередньо з усіма нашими співробітниками», – йдеться в заяві Google, наданій CNN.

    Для юридичного оформлення профспілки Google її члени долучилися до Об’єднання працівників у сфері комунікацій – найбільшої профспілкової організації у США у сфері медіа й комунікацій. Такий крок пояснили тим, що інші варіанти створення профспілки не дозволяють брати в ній участь підрядникам.

    Водночас це означає, що «Профспілка працівників Alphabet» не зможе укладати договори з керівництвом компанії, як у випадку звичайних профспілок. Принаймні поки що – бо там розглядають варіант майбутнього юридичного оформлення свого статусу.

    Теги: США Google профспілка права людини робота звільнення
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