В Україні вже другий мобільний оператор почав впроваджувати eлектронні SIM-карти



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Стартовий пакет коштуватиме 150 гривень, що надійдуть на рахунок картки

Оператор мобільного зв'язку lifecell запускає підтримку eSIM, що замінить фізичні SIM-карти.

Мобільний оператор lifecell оголосив про підтримку електронних SIM-карт (eSIM).

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

Зазначається, що lifecell вже другий український оператор, що оголосив про підтримку технології. Тиждень тому про запуск eSIM повідомив «ТриМоб».

«Ми почали підтримувати новітній стандарт SIM-карт - eSIM. Вбудована в смартфон картка вже стала стандартом для флагманських смартфонів найбільших брендів», - поінформували у оператора.

Стартовий пакет коштуватиме 150 гривень, що надійдуть на рахунок картки. Цими грошима можна буде оплатити один з 14 тарифів, доступних користувачам eSIM.