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    Технології

    В Україні вже другий мобільний оператор почав впроваджувати eлектронні SIM-карти

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    Стартовий пакет коштуватиме 150 гривень, що надійдуть на рахунок картки - В Україні вже другий мобільний оператор почав впроваджувати eлектронні SIM-карти
    Стартовий пакет коштуватиме 150 гривень, що надійдуть на рахунок картки

    Оператор мобільного зв'язку lifecell запускає підтримку eSIM, що замінить фізичні SIM-карти.

    Мобільний оператор lifecell оголосив про підтримку електронних SIM-карт (eSIM).

    Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

    Зазначається, що lifecell вже другий український оператор, що оголосив про підтримку технології. Тиждень тому про запуск eSIM повідомив «ТриМоб».

    «Ми почали підтримувати новітній стандарт SIM-карт - eSIM. Вбудована в смартфон картка вже стала стандартом для флагманських смартфонів найбільших брендів», - поінформували у оператора.

    Стартовий пакет коштуватиме 150 гривень, що надійдуть на рахунок картки. Цими грошима можна буде оплатити один з 14 тарифів, доступних користувачам eSIM.

    технології Facebook смартфон
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