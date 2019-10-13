  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Робот-медсестра Moxi почала працювати в одній з клінік США

    • Розсилка
    Минулого року Diligent Robotics запустила Moxi в рамках бета-тестування, що проходило в чотирьох клініках США - Робот-медсестра Moxi почала працювати в одній з клінік США
    Минулого року Diligent Robotics запустила Moxi в рамках бета-тестування, що проходило в чотирьох клініках США

    Соціально-інтелектуальні мобільні роботи вже довгий час вважаються однією з відповідей на хронічний дефіцит медсестер в США

    Diligent Robotics компанія, що створює соціально інтелектуальних роботів, оголосила про випуск свого першого продукту, лікарняного робота на ім'я Moxi.

    У компанії зазначають, що робот пройшовши успішне тестуванні і вже почав працювати в одній з техаських клінік.

    Поряд з оголошенням про доступність Moxi на ринку, Diligent Robotics також оголосила про те, що вона зібрала початкове фінансування в розмірі $3 млн. для запуску Moxi.

    Компанія Diligent Robotics була заснована в 2017 році. Вона швидко стала лідером в області соціальної робототехніки як перша компанія, що створила робота з можливостями соціального інтелекту і мобільними маніпуляціями, які допомагають людям в їх робочому середовищі.

    У минулому році Diligent Robotics запустила Moxi в рамках бета-тестування, що проходило в чотирьох клініках США. Після позитивних результатів випробувань, Diligent Robotics завершила бета-фазу і в даний час виводить Moxi на ринок з постійними лікарняними партнерами.

    Соціально-інтелектуальні мобільні роботи вже довгий час вважаються однією з відповідей на хронічний дефіцит медсестер в США.

    За даними Бюро статистики праці, попит на медсестер в США виросте на 16% з 2.7 млн в 2014 році до 3.2 млн в 2024 році.

    Як повідомлялося, роботи будуть обслуговувати гостей на Олімпіаді в Токіо.

    США ринок технології фінансування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ