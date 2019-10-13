Робот-медсестра Moxi почала працювати в одній з клінік США



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Минулого року Diligent Robotics запустила Moxi в рамках бета-тестування, що проходило в чотирьох клініках США

Соціально-інтелектуальні мобільні роботи вже довгий час вважаються однією з відповідей на хронічний дефіцит медсестер в США

Diligent Robotics компанія, що створює соціально інтелектуальних роботів, оголосила про випуск свого першого продукту, лікарняного робота на ім'я Moxi.

У компанії зазначають, що робот пройшовши успішне тестуванні і вже почав працювати в одній з техаських клінік.

Поряд з оголошенням про доступність Moxi на ринку, Diligent Robotics також оголосила про те, що вона зібрала початкове фінансування в розмірі $3 млн. для запуску Moxi.

Компанія Diligent Robotics була заснована в 2017 році. Вона швидко стала лідером в області соціальної робототехніки як перша компанія, що створила робота з можливостями соціального інтелекту і мобільними маніпуляціями, які допомагають людям в їх робочому середовищі.

У минулому році Diligent Robotics запустила Moxi в рамках бета-тестування, що проходило в чотирьох клініках США. Після позитивних результатів випробувань, Diligent Robotics завершила бета-фазу і в даний час виводить Moxi на ринок з постійними лікарняними партнерами.

Соціально-інтелектуальні мобільні роботи вже довгий час вважаються однією з відповідей на хронічний дефіцит медсестер в США.

За даними Бюро статистики праці, попит на медсестер в США виросте на 16% з 2.7 млн в 2014 році до 3.2 млн в 2024 році.

Як повідомлялося, роботи будуть обслуговувати гостей на Олімпіаді в Токіо.