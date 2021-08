Сервіс Twitter змінив шрифт

У сервісі мікроблогів Twitter змінився зовнішній вигляд, в тому числі, був змінений основний шрифт на Chirp. Про це повідомляє видання The Verge.

Оновлений шрифт можна буде зустріти в додатку і стрічці соціальної мережі. Інформацію про зміни в популярній платформі підтвердила пресслужба Twitter.

Шрифт Chirp описується як «частина ширшого поновлення бренду, представленого в січні».

Twitter’s new “Chirp” font contains a ligature that turns [CHIRPBIRDICON] into the Twitter logo https://t.co/TgCRi804iK pic.twitter.com/SYDczXCBM5