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    Сервіс Twitter змінив шрифт

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    Сервіс Twitter змінив шрифт

    Шрифт Chirp описується як «частина ширшого поновлення бренду, представленого в січні»

    У сервісі мікроблогів Twitter змінився зовнішній вигляд, в тому числі, був змінений основний шрифт на Chirp. Про це повідомляє видання The Verge.

    Оновлений шрифт можна буде зустріти в додатку і стрічці соціальної мережі. Інформацію про зміни в популярній платформі підтвердила пресслужба Twitter.

    Шрифт Chirp описується як «частина ширшого поновлення бренду, представленого в січні».

    До включення шрифту всім користувачам, його можна було побачити в рекламних матеріалах і графіку. При цьому реліз Chirp на широку аудиторію стане не єдиним візуальним нововведенням. Пізніше в Twitter випустять нові кольори, доступні для налаштування.

    Раніше Twitter відмовився від однієї зі своїх функцій. Fleets дозволяла користувачам публікувати фотографії і відео, зникаючі через 24 години.

    Теги: Twitter соціальні мережі
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    Сервіс Twitter змінив шрифт