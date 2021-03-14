SpaceX виведе на орбіту нову партію інтернет-супутників

Ракета-носій Falcon 9 стартує на орбіту з черговою партією з 60 мінісупутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це інформує SpaceX.

Запуск планується здійснити зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді, що в штат Флорида в 13:01 по Києву.

Це буде вже 22 виведення на орбіту групи інтернет-супутників. Орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 1 263 космічних апаратів.

Зараз компанія є найбільшим супутниковим оператором в світі.

Орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 1203 космічних апаратів. Попередня партія з 60 супутників Starlink була запущена 4 березня.

Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска запускатиме по десять разів, потім їх оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів.

Компанія Ілона Маска – світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх понад 1000, а за декілька років їх кількість має досягти 42 тисяч.

Ракета Falcon 9, яка використовується для доставки супутників системи Starlink на орбіту, за один виліт може доставити максимум 60 апаратів. Більшу кількість супутників зможе виводити космічний корабель компанії Маска – Starship, який наразі тестують.

Нагадаємо, 4 березня, засновник SpaceX Ілон Маск ніяк не відреагував на вибух корабля Starship в кінці випробування. У той же час він відзначив вдалу посадку.

До слова, SpaceX скасувала запуск ракети-носія за півтори хвилини до старту.

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