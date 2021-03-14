SpaceX виведе на орбіту нову партію інтернет-супутників
SpaceX виведе на орбіту нову партію інтернет-супутників
Ракета-носій Falcon 9 стартує на орбіту з черговою партією з 60 мінісупутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.
Про це інформує SpaceX.
Запуск планується здійснити зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді, що в штат Флорида в 13:01 по Києву.
Це буде вже 22 виведення на орбіту групи інтернет-супутників. Орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 1 263 космічних апаратів.
Зараз компанія є найбільшим супутниковим оператором в світі.
Орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 1203 космічних апаратів. Попередня партія з 60 супутників Starlink була запущена 4 березня.
Нагадаємо, 4 березня, засновник SpaceX Ілон Маск ніяк не відреагував на вибух корабля Starship в кінці випробування. У той же час він відзначив вдалу посадку.
До слова, SpaceX скасувала запуск ракети-носія за півтори хвилини до старту.