У роботі Google стався масштабний збій



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Найбільші проблеми з пошуковою системою Google, поштовим клієнтом Gmail і відеосервісом YouTube були в США, Японії, Малайзії та Австралії

У сервісів компанії Google - пошукової системи Google, поштового клієнта Gmail і відеосервісу YouTube спостерігаються збої по всьому світу з 4:00 за київським часом. Про це повідомляє сервіс Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів.

Найбільше повідомлень про проблеми з доступом та використанням цих ресурсів надходить з Японії, Гонконгу (Китай), Східної Австралії, країн Південно-Східної Азії, Мумбаї (Індія) і деяких штатів США.

За словами користувачів, найчастіша проблема з поштою Gmail - неможливість завантажити або відкрити вкладені файли.

На YouTube може повільно відкриватися відтворення відео або прямих трансляцій.

У пошуковій системі Google можуть спостерігатися проблеми із синхронізацією акаунтів.

Водночас, за даними Downdetector, в Україні немає проблем з використанням цих сервісів.