  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    У роботі Google стався масштабний збій

    • Розсилка
    У роботі Google стався масштабний збій

    Найбільші проблеми з пошуковою системою Google, поштовим клієнтом Gmail і відеосервісом YouTube були в США, Японії, Малайзії та Австралії

    У сервісів компанії Google - пошукової системи Google, поштового клієнта Gmail і відеосервісу YouTube спостерігаються збої по всьому світу з 4:00 за київським часом. Про це повідомляє сервіс Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів.

    Найбільше повідомлень про проблеми з доступом та використанням цих ресурсів надходить з Японії, Гонконгу (Китай), Східної Австралії, країн Південно-Східної Азії, Мумбаї (Індія) і деяких штатів США.

    Читайте також

    За словами користувачів, найчастіша проблема з поштою Gmail - неможливість завантажити або відкрити вкладені файли.

    На YouTube може повільно відкриватися відтворення відео або прямих трансляцій.

    У пошуковій системі Google можуть спостерігатися проблеми із синхронізацією акаунтів.

    Водночас, за даними Downdetector, в Україні немає проблем з використанням цих сервісів.

    Читайте також
    США Google Китай Індія технології YouTube
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ