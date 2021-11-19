У роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався масштабний збій
Користувачі у країнах Європи та США скаржаться на проблеми в роботі сайтів та додатків соцмереж
Користувачі Instagram та Facebook скаржаться на проблеми з роботою сервісів. Про це повідомляє Downdetector.
За даними сервісу, про проблеми зі входом до програми Instagram повідомили 41% користувачів, на Facebook поскаржилися 56%, а на WhatsApp - 47%. Скарги надходили в основному із США та європейських країн.
Проблеми у роботі Facebook спостерігаються на території західної Європи, а саме у Великій Британії, Польщі, Німеччині, Нідерландах, Франції, Італії, Хорватії та Угорщині.
Водночас збої відзначають і в західній та східній частинах США.
Про проблеми з доступом до Instagram повідомляють із Німеччини, Чехії, Польщі, Франції, Великобританії, Італії, Бразилії та Чилі.
Найбільше скарг надходить саме з Лос-Анджелеса та Вашингтона.
Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.