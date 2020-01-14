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    Технології

    General Motors відродить «Хаммер» у вигляді електропікапу – ЗМІ

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    &nbsp;Анонс нового автомобіля GM покаже під час&nbsp;Супербоулу&nbsp;(2 лютого)&nbsp; - General Motors відродить «Хаммер» у вигляді електропікапу – ЗМІ
     Анонс нового автомобіля GM покаже під час Супербоулу (2 лютого) 

    Новий електропікап виходитиме під брендом GMC, старт продажів очікують у 2022 році

    Американська автомобільна корпорація General Motors планує відродити свою відому марку «Хаммер» — це буде електромобіль у вигляді пікапу.

    Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

    Зазначається, що анонс нового автомобіля GM покаже під час Супербоулу (2 лютого) — у рекламі знявся зірковий баскетболіст Леброн Джеймс.

    За даними видання, новий електропікап виходитиме під брендом GMC й він не буде повністю окремим брендом, яким був «Хаммер» до цього. Старт продажів очікують у 2022 році.

    Представники компанії відмовились офіційно коментувати цю інформацію.

    Бренд «Хаммер» з’явився на ринку як цивільна модифікація військового позашляховика Humvee. Компанія GM викупила права у AM General й з 1992 року почала випуск таких авто. У 2010 році через фінансову кризу корпорація припинила випуск позашляховиків під брендом «Хаммер».

    Раніше повідомлялось, що вартість Tesla вперше перевищила вартість Ford та General Motors разом узятих.

    ЗМІ Електромобілі технології автомобіль Tesla Леброн Джеймс
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