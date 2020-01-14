General Motors відродить «Хаммер» у вигляді електропікапу – ЗМІ



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Анонс нового автомобіля GM покаже під час Супербоулу (2 лютого)

Новий електропікап виходитиме під брендом GMC, старт продажів очікують у 2022 році

Американська автомобільна корпорація General Motors планує відродити свою відому марку «Хаммер» — це буде електромобіль у вигляді пікапу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що анонс нового автомобіля GM покаже під час Супербоулу (2 лютого) — у рекламі знявся зірковий баскетболіст Леброн Джеймс.

За даними видання, новий електропікап виходитиме під брендом GMC й він не буде повністю окремим брендом, яким був «Хаммер» до цього. Старт продажів очікують у 2022 році.

Представники компанії відмовились офіційно коментувати цю інформацію.

Бренд «Хаммер» з’явився на ринку як цивільна модифікація військового позашляховика Humvee. Компанія GM викупила права у AM General й з 1992 року почала випуск таких авто. У 2010 році через фінансову кризу корпорація припинила випуск позашляховиків під брендом «Хаммер».

Раніше повідомлялось, що вартість Tesla вперше перевищила вартість Ford та General Motors разом узятих.