Вчений розповів, чому автомобіль Tesla так неприродньо виглядає у космосі

Частинки в повітрі і його властивості можуть змінювати сприйняття кольорів

Електромобіль Tesla Roadster виглядає на знімках з космосу «несправжнім» через вакуум. Про це розповів американський хімік Річард Сахлебен. За його словами, відсутність повітря робить знімки такими чіткими, як ніби-то їх редагували, пише Live Science. Один із засновників компанії Tesla Ілон Маск після запуску ракети Falcon Heavy також



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Частинки в повітрі і його властивості можуть змінювати сприйняття кольорів

Електромобіль Tesla Roadster виглядає на знімках з космосу «несправжнім» через вакуум. Про це розповів американський хімік Річард Сахлебен.

За його словами, відсутність повітря робить знімки такими чіткими, як ніби-то їх редагували, пише Live Science. Один із засновників компанії Tesla Ілон Маск після запуску ракети Falcon Heavy також зауважив, що його машина в космосі «виглядає дивно».

«Різні середовища - повітря, вода і вакуум - згинають світло по-різному, що пояснює, чому кольори не виглядають однаковими в різних середовищах ... Крім того, коли світло проходить через атмосферу Землі, він проходить через повітря, яке містить частинки, такі як пил, сажа, дим і краплі рідини. Повітря також має різну щільність в залежності від того, скільки води воно містить і яка його температура. Наприклад, повітря на вершині гори Еверест менш щільне, ніж на рівні моря, тому важко дихати на піку Евересту. Ці чинники - частинки в повітрі і його властивості - можуть змінювати сприйняття кольорів», - пояснив у відповідь вчений.

Раніше хімік Вільям Керролл заявив, що запущеному в космос на ракеті Falcon Heavy автомобілю загрожують метеорити і космічне випромінювання. Вони можуть повністю зруйнувати машину.

Нагадаємо, 6 лютого повідомлялося, що компанія Space X провела успішний запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy зі стартового майданчика на мисі Канаверал у Флориді.

Falcon Heavy - найпотужніша з нині існуючих ракет-носіїв. Вона здатна доставити на низьку навколоземну орбіту до 64 тонн вантажу

Раніше компанія SpaceX перенесла тестування триступеневої ракети Falcon Heavy через тимчасове припинення роботи уряду США.

Проте, згодом SpaceX все провела перший вогневий тест збірної важкої ракети-носія Falcon Heavy.

Астрономи з американського штату Арізона за допомогою телескопа і даних орбіти, які надала лабораторія реактивного руху NASA, змогли відстежити рух Tesla Roadster.

Джерело: Росбалт