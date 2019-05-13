Виробники смартфона Xiaomi Mi 10 обіцяють здивувати користувачів



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Фото6 tehnofan.com.ua

Звичного 3,5 мм роз’єму в смартфоні не буде, але зате користувачів чекає інтерфейс USB Type-C

Попит на продукцію китайської корпорації Xiaomi, яка є одним з найвідоміших виробників електроніки в світі, стрімко зростає. Це змушує компанію думати про створення нових моделей смартфонів і інших гаджетів більш ніж за один рік до їх випуску на ринок, щоб запропонувати покупцям дійсно якісний продукт. Як стало відомо сьогодні, 13 травня 2019 року, на початку нинішнього місяця всередині компанії стартувала активна робота над флагманом Xiaomi Mi 10, повідомляє «Технофан».

Цей мобільний пристрій вийде на ринок у другій половині 2020 року, створювати його почали вже зараз, тобто трохи менше ніж за рік.

Як стало відомо, апаратної основою флагманського смартфона стане восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 865 з тактовою частотою 3,1 ГГц, а доповнений він виявиться графічним прискорювачем Adreno 730. Мобільний пристрій отримає 10/12 ГБ оперативної і 256/512 ГБ постійної пам’яті, причому звичайно ж найновішою і сучасної на ринку.

Фото: tehnofan.com.ua

Звичного 3,5 мм роз’єму в смартфоні не буде, але зате всіх користувачів чекає інтерфейс USB Type-C. На тильній частині Xiaomi Mi 10 виявиться розташована четверна основна камера, але над такою в даний час активно працюють, тому з конкретними об’єктами і сенсорами не визначився ще навіть сам виробник. Фронтальна камера виявиться подвійна, причому під неї в матриці телефону зроблять невеликий отвір, який буде чимось нагадує таке в Samsung Galaxy S10, тобто у флагманському телефоні 2019 року.

Серед модулів користувачів чекають Wi-Fi 802.11ax (нове покоління), Bluetooth 5.1 (нова технологія), Dual GPS, підтримка 5G, а також, крім того, чіп NFC для роботи з платіжною системою Google Pay і її аналогами. Корпус Xiaomi Mi 10 буде виконаний з загартованого скла Corning Gorilla Glass 6, а однією з особливостей новинки стане довгоочікуваний багатьма захист від води і пилу за стандартом IP68, завдяки якій смартфон можна буде занурювати під воду на глибину до двох метрів.

Сканер відбитків пальців виявиться вбудований прямо в дисплей, але оптичним він буде або ультразвуковим поки що точно невідомо.