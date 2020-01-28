Смертельний коронавірус з Китаю зафіксували у Німеччині



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Пацієнт, у якого виявили новий коронавірус, наразі «в гарному стані», заявили медики у Німеччині

У Німеччині в передмісті Мюнхена Старнберзі зафіксували випадок зараження новим коронавірусом, повідомило 28 січня Reuters.

Про виявлений у чоловіка коронавірус 2019-nCoV поінформував 27 січня департамент охорони здоров'я Баварії.

Як зазначили медики, пацієнт «у гарному стані», його ізолювали й помістили під медичний нагляд.

Людей, які контактували з чоловіком, поінформували про можливі симптоми коронавірусу, заходи гігієни та канали передавання. У баварському департаменті охорони здоров'я не повідомили подробиць про хворого.

Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передавання коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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