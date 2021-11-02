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    Внаслідок вибуху в Кабулі загинули щонайменше 19 людей

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    Атака у центрі Кабула - Внаслідок вибуху в Кабулі загинули щонайменше 19 людей
    Атака у центрі Кабула
    Фото: reuters

    Атаку здійснено на військовий шпиталь у центрі Кабула

    Внаслідок атаки на військовий шпиталь імені Мухаммада Дауд-хана в центрі Кабула не менше 19 людей загинули і щонайменше 50 отримали поранення. Про це повідомив представник міністерства охорони здоров'я талібів, які в серпні захопили владу в Афганістані.

    Про свою причетність до того, що сталося, поки не заявляло жодне угруповання, повідомляє Reuters

    За потужними вибухами була перестрілка між нападниками і бойовиками радикального руху ісламізму "Талібан" у кварталі Вазір-Акбар-Хан, передає місцевий телеканал Tolo News. У цьому районі знаходяться також іноземні дипломатичні місії.

    За даними каналу Tolo News, перший вибух було скоєно біля входу до шпиталю, другий - неподалік його будівлі. Лікарня належить Міноборони Афганістану. Тим часом один із лікарів повідомив телеканалу, що, як і раніше, чує автоматні черги. "Думаю, що нападники йдуть від кімнати до кімнати, як і минулого разу", - заявив лікар, згадавши напад на цей же госпіталь у 2017 році, внаслідок якого бойовики, переодягнені медиками, вбили не менше 30 людей.

    На фотографіях, якими поділилися мешканці, видно, що над місцем вибухів поблизу колишньої дипломатичної зони в районі Вазір-Акбар-Хан видно клуб диму, а очевидці стверджують, що над цим районом пролітали щонайменше два гелікоптери.

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    Внаслідок вибуху в Кабулі загинули щонайменше 19 людей
    Внаслідок вибуху в Кабулі загинули щонайменше 19 людей
    Внаслідок вибуху в Кабулі загинули щонайменше 19 людей
    Внаслідок вибуху в Кабулі загинули щонайменше 19 людей

    Нагадаємо, бойовики "Талібану" після виведення військ США та НАТО з Афганістану у найкоротші терміни захопили у серпні практично без бою майже всі провінції країни. 15 серпня зайняли Кабул. Після цього понад два тижні таліби намагалися штурмом захопити єдину непідвладну їм провінцію Панджшер. 6 вересня вони заявили про захоплення долини.

    Як повідомлялося, у США назвали причину захоплення Афганістану «Талібаном»

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    Теги: США лікар лікарня
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    Внаслідок вибуху в Кабулі загинули щонайменше 19 людей