Внаслідок вибуху в Кабулі загинули щонайменше 19 людей

Атаку здійснено на військовий шпиталь у центрі Кабула

Внаслідок атаки на військовий шпиталь імені Мухаммада Дауд-хана в центрі Кабула не менше 19 людей загинули і щонайменше 50 отримали поранення. Про це повідомив представник міністерства охорони здоров'я талібів, які в серпні захопили владу в Афганістані.

Про свою причетність до того, що сталося, поки не заявляло жодне угруповання, повідомляє Reuters

За потужними вибухами була перестрілка між нападниками і бойовиками радикального руху ісламізму "Талібан" у кварталі Вазір-Акбар-Хан, передає місцевий телеканал Tolo News. У цьому районі знаходяться також іноземні дипломатичні місії.

За даними каналу Tolo News, перший вибух було скоєно біля входу до шпиталю, другий - неподалік його будівлі. Лікарня належить Міноборони Афганістану. Тим часом один із лікарів повідомив телеканалу, що, як і раніше, чує автоматні черги. "Думаю, що нападники йдуть від кімнати до кімнати, як і минулого разу", - заявив лікар, згадавши напад на цей же госпіталь у 2017 році, внаслідок якого бойовики, переодягнені медиками, вбили не менше 30 людей.

На фотографіях, якими поділилися мешканці, видно, що над місцем вибухів поблизу колишньої дипломатичної зони в районі Вазір-Акбар-Хан видно клуб диму, а очевидці стверджують, що над цим районом пролітали щонайменше два гелікоптери.

Нагадаємо, бойовики "Талібану" після виведення військ США та НАТО з Афганістану у найкоротші терміни захопили у серпні практично без бою майже всі провінції країни. 15 серпня зайняли Кабул. Після цього понад два тижні таліби намагалися штурмом захопити єдину непідвладну їм провінцію Панджшер. 6 вересня вони заявили про захоплення долини.

Як повідомлялося, у США назвали причину захоплення Афганістану «Талібаном»