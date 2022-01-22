100 секунд до кінця світу: серед загроз кінця світу цьогоріч – ситуація в Україні

«Годинник Судного дня» вказує, наскільки загрозливою для людства є ситуація на планеті

«Годинник Судного дня» попереджає людство про небезпеки. 20 січня 2022 року його стрілки зупинили за 100 секунд до ймовірного кінця світу. Про іце інформує Bulletin of the Atomic Scientists.

Стрілки годинника не перемістились з минулого року. Проте загрози, які стоять перед світом в «Бюлетені вчених-атомників» назвали інші.

У списку загроз – ситуація в Україні

У переліку потенційних загроз – ситуація в Україні – яка, як вважають експерти, може стати новою «гарячою точкою». Занепокоєність підсилюють російські війська, які не відступають від українського кордону. Проте стрілки символічного годинника не посунули ще ближче до «кінця світу» – через вдалі дії уряду США.

«Справді, 2021 року нова американська адміністрація дещо змінила у політиці США, зробивши світ безпечнішим», – повідомили вчені після аналізу.

Разом з тим, дій Байдена та його адміністрації не достатньо, аби нейтралізувати загрози. Ще один пункт у переліку викликів – Китай, з яким рано говорити про стабільні відносини.

Дуже актуальна – ядерна загроза людству

Протягом 2021 року деякі виклики щодо ядерної безпеки зменшились. Проте політичні рішення можуть призвести до несподіваних наслідків, отож ситуація може різко змінитись. У центрі уваги – Іран, який продовжує активно збагачувати уран. При цьому Тегеран прагне зняти з себе всі санкції.

«Сусіди Ірану, особливо Саудівська Аравія, можуть відчути себе зобов'язаними отримати аналогічні можливості, це може бути передвісником для Близького Сходу з багатьма країнами, які мають досвід і матеріали для створення ядерної зброї», – пояснили вчені.

Які ще небезпеки існують для людства:

Важка ситуація зі змінами клімату. Країни роблять недостатньо щодо скорочення викидів.

Проблеми – з військово-космічною діяльністю. Так, Росія провела випробування протисупутникової ракети. Вона знищила один з власних супутників. Це спродукувало багато сміття біля МКС.

Триває пандемія коронавірусу, велика кількість країн досі не вживають необхідних заходів для протидії недузі.

Що відомо про «Годинник Судного дня»

«Бюлетень вчених-атомників» заснував у 1945 році Альберт Ейнштейн та вчені Чиказького університету. У 1947 році вони створили «Годинник Судного дня» – він попереджає про небезпеки для планети. Рішення про переведення стрілок приймає рада директорів «Бюлетеня» і залучені експерти, у тому числі 18 лауреатів Нобелівської премії.





