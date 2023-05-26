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В уламках «Титаніка» знайдено цікаву прикрасу (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
В уламках «Титаніка» знайдено цікаву прикрасу (відео)
Команда Magellan створила цифрове сканування «Титаніка»
фото: Magellan

Намисто зроблене із зуба мегалодону – доісторичної акули

Компанія Magellan з Гернсі створила перше повнорозмірне цифрове сканування «Титаніка». Серед його уламків було знайдено втрачене намисто. Про це повідомляє itv.com.

У рамках історичного проєкту підводного сканування фахівці з глибоководних досліджень використовували два підводні човни, щоб зробити 700 тис. зображень затонулого корабля, які потім були перетворені в рухоме сканування.  Та серед уламків знайшли намисто, виготовлене із зуба мегалодону, доісторичної акули, яка жила приблизно 20 мільйонів років тому, із вбудованими в нього золотими прикрасами.

Дорогоцінність виготовлена із зуба мегалодону, із вбудованими в неї золотими прикрасами
Дорогоцінність виготовлена із зуба мегалодону, із вбудованими в неї золотими прикрасами
фото: Magellan

Через те, що угода між Великою Британією та США забороняє представникам громадськості вилучати артефакти з затонулого корабля та дна навколо нього, тому команді з Magellan не дозволили торкатися уламків на морському дні, і їм довелося залишити намисто на місці.

Щоб знайти власника дорогоцінності, Magellan використає штучний інтелект, щоб зв’язатися з сім’ями 2200 пасажирів, які були на борту затонулого «Титаніка». Кадри пасажирів, які сідають на корабель, будуть аналізуватися за допомогою таких технологій, як розпізнавання облич і одягу, в якому вони були. 

«Що не зовсім зрозуміло, так це те, що «Титанік» складається з двох частин, і між носом і кормою є поле уламків площею три квадратні милі. Команда нанесла на карту поле так докладно, що ми могли виділити ці деталі», – зазначає генеральний директор компанії Річард Паркінсон.

Місцева дослідниця «Титаніка» Менді Ле Бутільє каже, що були створені якісні зображення.

«Це важко, коли ти бачиш такі предмети, як пара взуття, тому що там колись було тіло. Це змушує вас задуматися, усі говорять про те, що «Титанік» був чудовим кораблем мрії, але врешті-решт це могила», – розповідає Менді Ле Бутільє.

Нагадаємо, що «Титанік» затонув у північній частині Атлантичного океану 15 квітня 1912 року після зіткнення з айсбергом.

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Теги: наука штучний інтелект корабель намисто Титанік

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