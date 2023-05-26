В уламках «Титаніка» знайдено цікаву прикрасу (відео)

Намисто зроблене із зуба мегалодону – доісторичної акули

Компанія Magellan з Гернсі створила перше повнорозмірне цифрове сканування «Титаніка». Серед його уламків було знайдено втрачене намисто. Про це повідомляє itv.com.

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У рамках історичного проєкту підводного сканування фахівці з глибоководних досліджень використовували два підводні човни, щоб зробити 700 тис. зображень затонулого корабля, які потім були перетворені в рухоме сканування. Та серед уламків знайшли намисто, виготовлене із зуба мегалодону, доісторичної акули, яка жила приблизно 20 мільйонів років тому, із вбудованими в нього золотими прикрасами.

Дорогоцінність виготовлена із зуба мегалодону, із вбудованими в неї золотими прикрасами фото: Magellan

Через те, що угода між Великою Британією та США забороняє представникам громадськості вилучати артефакти з затонулого корабля та дна навколо нього, тому команді з Magellan не дозволили торкатися уламків на морському дні, і їм довелося залишити намисто на місці.

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Щоб знайти власника дорогоцінності, Magellan використає штучний інтелект, щоб зв’язатися з сім’ями 2200 пасажирів, які були на борту затонулого «Титаніка». Кадри пасажирів, які сідають на корабель, будуть аналізуватися за допомогою таких технологій, як розпізнавання облич і одягу, в якому вони були.

«Що не зовсім зрозуміло, так це те, що «Титанік» складається з двох частин, і між носом і кормою є поле уламків площею три квадратні милі. Команда нанесла на карту поле так докладно, що ми могли виділити ці деталі», – зазначає генеральний директор компанії Річард Паркінсон.

Місцева дослідниця «Титаніка» Менді Ле Бутільє каже, що були створені якісні зображення.

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«Це важко, коли ти бачиш такі предмети, як пара взуття, тому що там колись було тіло. Це змушує вас задуматися, усі говорять про те, що «Титанік» був чудовим кораблем мрії, але врешті-решт це могила», – розповідає Менді Ле Бутільє.

Нагадаємо, що «Титанік» затонув у північній частині Атлантичного океану 15 квітня 1912 року після зіткнення з айсбергом.