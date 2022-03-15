  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «Важкий та в'язкий процес». Офіс президента повідомив про переговори з РФ

    Переговори тривають у форматі відеоконференції - «Важкий та в'язкий процес». Офіс президента повідомив про переговори з РФ
    Переговори тривають у форматі відеоконференції
    фото: Михайло Подоляк/Twitter

    Під час переговорів обговорюються принципові суперечності

    Переговори між Україною та Росія продовжаться у середу, 16 березня. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

    Він зазначив, що процес складний, але місце для компромісу є.

    «Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах», - написав він.

    Напередодні радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема, РФ робить багато для того, щоб домовитись.

    У понеділок Офіс президента повідомив про паузу в переговорах з Росією.

    Перемовини відновилися у вівторок, 15 березня. Подоляк повідомляв, що розглядаються загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни.

    Тим часом ворог продовжує обстрілювати українські міста. Так, вранці 15 березня рашисти обстріляли багатоповерхівку у Києві: троє загиблих, майже 50 людей врятовано.

    Рашисти обстріляли Вінниччину: ракету збили кулеметом.

    Теги: росія війна Офіс президента Михайло Подоляк #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Важкий та в'язкий процес». Офіс президента повідомив про переговори з РФ