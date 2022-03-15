«Важкий та в'язкий процес». Офіс президента повідомив про переговори з РФ

Під час переговорів обговорюються принципові суперечності

Переговори між Україною та Росія продовжаться у середу, 16 березня. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Він зазначив, що процес складний, але місце для компромісу є.

«Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах», - написав він.

Напередодні радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема, РФ робить багато для того, щоб домовитись.

У понеділок Офіс президента повідомив про паузу в переговорах з Росією.

Перемовини відновилися у вівторок, 15 березня. Подоляк повідомляв, що розглядаються загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни.

Тим часом ворог продовжує обстрілювати українські міста. Так, вранці 15 березня рашисти обстріляли багатоповерхівку у Києві: троє загиблих, майже 50 людей врятовано.

Рашисти обстріляли Вінниччину: ракету збили кулеметом.